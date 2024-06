Macron, ce grand inverti

En fait, il faut tout inter­pré­ter à l’en­vers :

• Depuis sept ans, beau­coup a été fait : beau­coup de mal a été fait

• L’attractivité retrou­vée, les usines rou­vertes : en véri­té nos plus beaux fleu­rons indus­triels ont été ven­dus aux étran­gers ; l’emblème de cette dés­in­dus­tria­li­sa­tion est Alstom. Dans les faits une forte hausse des défaillances d’entreprises est atten­due en France en 2024 [source Groupe Allianz].

• Les plus de 2 mil­lions d’emplois créés, les baisses d’im­pôts : en réa­li­té la France est cham­pionne du monde des impôts [source].

• Les hausses de salaires notam­ment pour nos soi­gnants et nos pro­fes­seurs : en réa­li­té Macron a viré mal­pro­pre­ment les infir­miers et infir­mières qui refu­saient l’in­jec­tion expé­ri­men­tale.

• L’écologie à la fran­çaise qui per­met de faire bais­ser les émis­sions six fois plus vite : ?

• Le ren­for­ce­ment de nos ser­vices publics en Hexagone comme en Outre-mer, l’ac­tion pour l’é­ga­li­té entre les femmes et les hommes, l’ac­com­pa­gne­ment et l’in­clu­sion des per­sonnes en situa­tion de han­di­cap : là aus­si, bla bla bla.

• La pro­tec­tion face aux crises comme le Covid : quel men­songe outran­cier et meur­trier ! En réa­li­té l’in­jec­tion obli­ga­toire ne pro­tège de rien. Au contraire ! Les per­sonnes mortes ou han­di­ca­pées à la suite de cette injec­tion mor­ti­fère se comptent par mil­lions dans le monde.

• La guerre en Ukraine : Macron nous fait entrer de fac­to en guerre contre la Russie(2). La poli­tique étran­gère de sou­mis­sion aux États-Unis fait bas­cu­ler la France dans le camp des per­dants du XXIe siècle en pré­ci­pi­tant l’é­mer­gence d’un monde mul­ti­po­laire anti-USA, arti­cu­lé autour des BRICS contre les­quels nous nous bat­tons.

• ou l’in­fla­tion : en quoi donc les Français sont-ils pro­té­gés de l’in­fla­tion ?

Tout cela mérite que nous conti­nuions le tra­vail… de des­truc­tion.

Nous vous épar­gne­rons la tota­li­té de

cette lettre, où tout est mensonge de la première à la dernière phrase…

… car en conclu­sion, Emmanuel Macron ose avancer :