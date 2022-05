La France est entrée en guerre contre la Russie

Que faisaient nos militaires à Mariopol aux côtés du Bataillon Azov ?

Pour étouf­fer cet enga­ge­ment hon­teux de nos meilleurs mili­taires auprès des milices ukro­na­zies, Kiev et Paris (et Bruxelles et Washington) pré­fèrent les lais­ser mou­rir dans leur piège sépul­cral.

Par ailleurs au moins deux mili­taires fran­çais sont décla­rés morts en Ukraine alors qu’ils fuyaient en héli­co­ptère Azovstal assié­gée par les troupes russes.

La France n’a aucun accord de défense avec l’Ukraine qui n’ap­par­tient ni à l’Union Européenne, ni à l’OTAN.

Que faisaient nos militaires là-bas ? Quels intérêts la France défend elle en Ukraine ?

Voilà la ques­tion qu’il faut se poser. Nos sol­dats d’é­lite inter­viennent à Kiev ou à Mariopol, mais pour quels inté­rêts ? L’amitié fran­co-ukrai­nienne ? Ou alors l’a­mi­tié per­verse entre deux pré­si­dents fan­toches mis en place par l’o­li­gar­chie, aus­si bien à Paris qu’à Kiev ?

Macron fran­chit un pas majeur dans cet enga­ge­ment bel­li­queux occulte en envoyant en Ukraine deux uni­tés du 13° RDP :