Ma semaine d’observation de l’info (1er mai 2022)

Dimanche 24 avril 2022

Et c’est repar­ti pour cinq ans ! Malgré une grosse abs­ten­tion, on va se reta­per les mêmes…

Même la Tour Eiffel ne sem­blait pas embal­lée par les résul­tats !

Macron aurait aimé qu’elle se mette à scin­tiller pen­dant son dis­cours de vic­toire, mais la mai­rie de Paris a refu­sé la déro­ga­tion !

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) a en effet refu­sé que la Dame de fer scin­tille à ce moment-là, et non pas au début de chaque heure pen­dant 5 minutes, comme il est d’u­sage depuis l’an 2000. Les ges­tion­naires du site ont esti­mé que le soir du 24 avril, il fai­sait suf­fi­sam­ment jour, et qu’il n’é­tait donc pas néces­saire d’al­lu­mer les 20 000 lampes dès 21h.

Qui a dit qu’à Paris on n’é­tait pas éco­lo ? Qui a dit qu’Anne Hidalgo n’é­tait pas rancunière ?

Lundi 25 avril 2022

Au len­de­main de cette 8e et his­to­rique « écla­tante vic­toire » de Marine Le Pen, on peut se deman­der si ses irré­duc­tibles élec­teurs ont com­pris ou tou­jours pas ? Avez-vous com­pris que, pour les pro­chaines légis­la­tives, si on ne fait rien, il y aura des can­di­dats RN par­tout, en face d’autres can­di­dats patriotes, sou­ve­rai­nistes ? Elle annonce d’ores et déjà qu’au­cune alliance n’est pos­sible, donc qu’au­cune vic­toire n’est pos­sible. Même Mélenchon rai­sonne plus intel­li­gem­ment.

Dans les tri­an­gu­laires, qui risquent d’être nom­breuses, les can­di­dats RN refu­se­ront de se désis­ter, ils se main­tien­dront et… les can­di­dats LREM seront élus !

Mélenchon fera un car­ton grâce à l’Union des Gauches et le RN aura encore moins de 10 élus à l’Assemblée et tou­jours pas de groupe par­le­men­taire, car il n’a aucune implan­ta­tion ter­ri­to­riale sérieuse !

Le chan­ge­ment, c’est pour quand ?

Mardi 26 avril 2022

Si on repar­lait de Disney ?

L’époque où faire un bon film était le cri­tère prin­ci­pal pour espé­rer décro­cher la dis­tinc­tion amé­ri­caine d’un Oscar, la plus pres­ti­gieuse du sep­tième art, est bel et bien révo­lue. Dès 2024, les films qui entendent gla­ner la pres­ti­gieuse sta­tuette devront res­pec­ter un strict cahier des charges, comme avoir des acteurs issus de la diver­si­té, raciale ou sociale, ou que le scé­na­rio se foca­lise sur un groupe sous-repré­sen­té, par exemple LGBTQ+, par­don­nez-moi si j’en oublie.

Oui, mais… tout le monde n’est pas d’ac­cord sur ce prin­cipe, loin de là. Et cer­taines « com­mu­nau­tés » peuvent être à ce sujet un peu plus cha­touilleuses que les autres. C’est ce qui arrive à la der­nière pro­duc­tion Marvel des stu­dios Disney. L’Arabie Saoudite a deman­dé de sup­pri­mer les « réfé­rences LGBTQ » de leur der­nier film avant qu’il ne puisse être pro­je­té dans les salles du royaume musul­man.

La cause ? Une des scènes de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », dont la sor­tie est pré­vue début mai. Dans cette scène, qui dure « à peine 12 secondes », la super-héroïne les­bienne America Chavez fait réfé­rence à ses « deux mamans ». On sait que l’ho­mo­sexua­li­té est un délit poten­tiel­le­ment pas­sible de la peine capi­tale en Arabie Saoudite, qui applique une inter­pré­ta­tion très stricte de la loi isla­mique, d’où la pré-cen­sure du film.

Si vous « éli­sez » Mélenchon comme pre­mier ministre, il ne res­te­ra plus grand chose à regar­der à la TV avec ses cau­tions islamistes.

Mercredi 27 avril 2022

Gros émois avec l’an­nonce du rachat de Twitter par le mil­liar­daire amé­ri­cain Elon Musk. Le créa­teur de Paypal, de Tesla et de SpaceX, pro­met de « libé­rer » la parole sur le réseau social, où, il est vrai, ne sont auto­ri­sées que les paroles accré­di­tées par la Pensée Unique. L’UE s’en inquiète d’ailleurs, preuve qu’elle n’aime pas trop qu’on puisse dire ce que l’on pense, et encore moins le publier.

Beaucoup d’entre nous se féli­citent de cette déci­sion, comme de tout ce qui peut libé­rer l’ex­pres­sion dans ce monde diri­gé et contrô­lé par un Big Brother per­ma­nent.

Oui, mais… qui connaît vrai­ment ce mon­sieur Musk ?

Cet homme n’est pas vrai­ment un anti-woke out anti-glo­ba­liste comme on pour­rait le croire. Il est en fait un bel exemple de ce qu’an­nonce Klaus Schwab dans son « Great reset ».

Elon Musk a reçu des mil­liards de dol­lars de sub­ven­tions du gou­ver­ne­ment amé­ri­cain pour finan­cer ses pro­jets.

Dans l’es­pace, il tra­vaille avec le Pentagone et le Département de la Défense pour créer des fusées et des armes futu­ristes (plus puis­santes que l’arme nucléaire).

Il tra­vaille éga­le­ment sur une flotte de camions auto­nomes (fin de l’in­dus­trie du camion­nage et des camion­neurs).

Si Tesla est une réus­site, c’est éga­le­ment le sym­bole par­fait du gad­get obéis­sant au dis­cours catas­tro­phique et envi­ron­ne­men­ta­liste, gad­get quand même réser­vé à une classe sociale assez éle­vée vu les prix de chaque modèle.

Elon Musk tra­vaille éga­le­ment sur la fabri­ca­tion de robots androïdes capables de rem­pla­cer peu à peu la main d’œuvre humaine pla­né­taire.

Il veut créer un dôme de 12 000 satel­lites pour connec­ter tous les indi­vi­dus de la Terre (matrice numé­rique), de manière à ce que tout le monde soit connec­té à une intel­li­gence arti­fi­cielle !

Du point de vue humain, et non plus tech­no­lo­gique, il a déci­dé de ne pas don­ner de sexe à son bébé, celui-ci est donc né non gen­ré !

Le vieux rêve du Bonheur par le Progrès, si on y regarde à deux fois, pro­met quand même quelques mau­vaises surprises.

Jeudi 28 avril 2022

Chez Big Pharma, on ne s’embarrasse pas des détails.

BioNTech, la grande socié­té phar­ma­ceu­tique alle­mande qui a mis au point le vac­cin Covid-19 dans son labo­ra­toire bio­lo­gique de Mayence, a admis qu’elle pour­rait ne pas être en mesure de démon­trer l’efficacité et la sécu­ri­té de son vac­cin Covid-19 afin d’obtenir une auto­ri­sa­tion régle­men­taire per­ma­nente aux États-Unis [source].

De son côté, Pfizer admet qu’en rai­son de pro­blèmes de sécu­ri­té et de l’incapacité à démon­trer une effi­ca­ci­té suf­fi­sante, il est peu pro­bable qu’ils obtiennent une auto­ri­sa­tion réglementaire.