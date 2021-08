Ma semaine d’observation de l’info (29 août 2021)

Et pour­tant, comme je l’a­vais pré­dit ici, les pre­mières attaques d’an­ti­fas ont eu lieu, notam­ment à Montpellier où les ner­vis gau­chistes ont atta­qué la tête du cor­tège des mani­fes­tants. Attaque durant laquelle Richard Roudier, 75 ans, pré­sident de la Ligue du Midi, a été légè­re­ment blessé.

Lundi 23 août 2021

De quoi mou­rir de rire, lors du match de foot Nice-OM hier soir, une bagarre a écla­té entre les joueurs mar­seillais et les sup­por­teurs niçois, abou­tis­se­ment logique d’une ten­sion entre les deux équipes, sen­sible dès le début. Toute la presse s’est émue de la « bles­sure » par une bou­teille en plas­tique du joueur de l’OM Dimitri Payet, qui, comme le montre l’i­mage ci-des­sous, met­tra cer­tai­ne­ment beau­coup de temps à s’en remettre.

À se rap­pe­ler l’i­mage de Georgia Page, joueuse de rug­by, qui après s’être frac­tu­ré le nez, avait conti­nué à jouer, pla­quant encore deux adver­saires… Ne pas confondre foot­bal­leur et rug­by-woman ! (notre illus­tra­tion à la une) Le match a été arrê­té, une enquête ouverte… on a vrai­ment l’im­pres­sion que l’af­faire est d’une impor­tance capi­tale. Mais pen­dant ce temps, on oublie le reste.

Mardi 24 août 2021

Les images défilent jour après jour : des cen­taines d’af­ghans (très peu ou pas d’af­ghanes !) sur le tar­mac de l’aéroport de Kaboul, atten­dant une petite chance de pou­voir embar­quer dans un des rares avions qui pour­rait les éloi­gner de la capi­tale reprise par les Talibans. On com­prend leur désir de fuir le retour de la cha­ria, de la bur­ka et de toutes les vexa­tions que leurs frères musul­mans ne man­que­ront pas de leur infli­ger.

Une grande majo­ri­té d’entre eux va ten­ter sa chance vers l’Europe, sachant très bien que leurs frères en reli­gion seront bien moins dis­po­sés à les rece­voir dans leurs pays res­pec­tifs, que ce soit l’Iran, le Pakistan, et je ne parle pas des pays mil­liar­daires du Golfe.

Parmi les pays d’Europe, nous serons sans doute un peu pri­vi­lé­giés, puis­qu’en­vi­ron 100 000 Afghans résident déjà d’une manière offi­cielle sur notre ter­ri­toire. La gauche vert-islam s’en réjouit et fait le for­cing pour deman­der au gou­ver­ne­ment d’en accueillir le plus pos­sible. Sandrine Rousseau par exemple, can­di­date à la pri­maire des « verts » réclame « un accueil incon­di­tion­nel pour les per­sonnes fuyant leur pays ».

Inconditionnel, cela signi­fie sans condi­tion. C’est peut être pour cela que dès le pre­mier vol arri­vant de Kaboul, cinq « réfu­giés » ont été arrê­tés, dont l’un mis en garde à vue puis en exa­men pour soup­çons de ter­ro­risme. Mme Rousseau se sen­ti­ra t‑elle res­pon­sable lorsque le pre­mier atten­tat per­pé­tré sur notre sol le sera par un de ces « réfu­giés » ? Probablement puis­qu’elle déclare que les accueillir cela per­met­tra de mieux les sur­veiller. Où s’ar­rê­te­ra la bêtise des éco­lo­gistes vert-islam ?

Quant aux per­son­na­li­tés « artis­tiques », bien silen­cieuses sur le passe-sani­taire (celles-ci ont des GROS cachets, ils peuvent pro­fi­ter d’un peu de vacances, pen­dant que les petits inter­mit­tents du spec­tacle rament de toutes leurs forces !). Voici une liste de tous ceux qui appellent de leurs vœux un « accueil incon­di­tion­nel ». Ne les oubliez pas…

Prénom Nom Prénom Nom Isabelle Adjani François-Xavier Demaison Pascale Arbillot Lorànt Deutsch Pierre Arditi Léa Drucker Lisa Azuelos Michel Fou Stéphanie Bataille Marina Foïs Yamina Benguigui Florence Foresti Malik Bentalha Francis Huster François Berléand Joséphine Japy Charles Berling Éric Judor Michèle Bernier Thierry Klifa Richard Berry Bérengère Krief Dominique Besnehard Michèle Laroque Benjamin Biolay Chantal Lauby Dany Boon Mélanie Laurent Élodie Bouchez Sarah Lavoine Evelyne Bouix Marc Lavoine Michel Boujenah Pierre Lescure Carole Bouquet Alex Lutz Guillaume Canet Anne Marivin Nicolas Canteloup François Morel Isabelle Carré Bernard Murat Louis Chedid Géraldine Nakache Matthieu Chedid Daft Punk Anna Chedid Line Renaud Joseph Chedid Jérémie Renier Patrick Chesnais Muriel Robin Ladislas Chollat Anne Roumanoff François Cluzet Ludivine Sagnier Camille Cottin Bruno Sanches Audrey Dana Loura Smet Stéphane de Groodt Amanda Sthers Charlotte de Turckheim Danièle Thompson Elsa Zylberstein

Mercredi 25 août 2021

Une enquête a été réa­li­sée par le Syndicat des indé­pen­dants et des TPE (SDI) entre le 9 et le 16 août, sur un panel de 300 res­tau­ra­teurs sur l’im­pact du passe sani­taire. Celle-ci révèle que la grande majo­ri­té des res­tau­rants ont subi une forte baisse de leur fré­quen­ta­tion depuis sa mise en place.

87 % d’entre eux ont obser­vé une baisse de fré­quen­ta­tion et donc de chiffre d’af­faires, et par­mi eux, 73% ont indi­qué que cette baisse était de l’ordre de 40 %. Cette baisse est dif­fé­rente selon les régions, qu’elles soient tou­ris­tiques ou non, ain­si que dans les grandes ou les petites villes. La baisse des aides de l’État, vient en plus com­pli­quer la situa­tion de nom­breux res­tau­ra­teurs, et cer­tains ont dû bais­ser le rideau avant la fin des vacances.

Jeudi 26 août 2021

« Il est néces­saire de ces­ser cette poli­tique irres­pon­sable qui cherche à impo­ser des valeurs venant de l’ex­té­rieur, à bâtir la démo­cra­tie selon les normes des autres sans tenir compte des par­ti­cu­la­ri­tés his­to­riques, eth­niques et régio­nales, au mépris des tra­di­tions des autres peuples. »

Premières paroles sen­sées enten­dues au sujet de la crise afghane ces jours-ci, au milieu d’un sal­mi­gon­dis d’â­ne­ries mora­li­santes au mieux, mépri­santes au pire. À tous nos don­neurs de leçons qui n’ont que les mots « valeurs répu­bli­caines » à la bouche, dois-je leur rap­pe­ler qu’il est un prin­cipe issu de cette révo­lu­tion qu’ils ché­rissent tant, mais qu’ils bafouent tous les jours, en par­ti­cu­lier dans leur propre pays, c’est le droit des peuples à dis­po­ser d’eux-mêmes. Et ce droit doit s’ap­pli­quer aus­si en Afghanistan !

C’est ce qu’a jus­te­ment rap­pe­lé Vladimir Poutine ci-des­sus… On a les diri­geants poli­tiques que l’on mérite, je l’ai sou­vent dit ici.

Vendredi 27 août 2021

Lors d’un cycle de confé­rences « De la Santé et de la Liberté » orga­ni­sé par l’Association Santé Active, au Parc Ausa près de Serravalle, Saint-Marin, Alessandro Meluzzi, célèbre méde­cin ita­lien, psy­chiatre, essayiste, a par­lé des thèmes de l’Information-Communication, Liberté Individuelle-Liberté Sociale et des effets psy­cho­lo­giques des limi­ta­tions aux liber­tés indi­vi­duelles, en rela­tion avec la san­té.

Dans un extrait de son dis­cours cir­cu­lant sur les médias sociaux, qui est deve­nu viral, Meluzzi affirme que « La plu­part de ceux qui ont été vac­ci­nés, à par­tir d’une cer­taine sphère, ont fait de faux vac­cins. J’en suis sûr, ils me l’ont aus­si pro­po­sé ! Je le jure sur ma fille ado­rée. »