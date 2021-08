Cannes : alerte sur la Croisette !

CONSIDÉRANT le clas­se­ment de la ville de Cannes en tant que zone tou­ris­tique inter­na­tio­nale en rai­son de sen rayon­ne­ment mon­dial, de l’af­fluence excep­tion­nelle de tou­ristes rési­dant hors de France sur son ter­ri­toire et de l’im­por­tance de leurs achats ;

CONSIDÉRANT que la sai­son esti­vale est tou­jours en cours et que l’af­fluence de tou­ristes à Cannes durant le week-end des 28 et 29 août 2021 sera main­te­nue à haut niveau ;

CONSIDÉRANT que les com­merces can­nois se trouvent dans une situa­tion éco­no­mique fra­gile en rai­son de la crise sani­taire en cours qui a for­te­ment impac­té le tou­risme tant local qu’in­ter­na­tio­nal ;

CONSIDÉRANT qu’il est pri­mor­dial de pré­ser­ver le prin­cipe de liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie ;

CONSIDÉRANT par ailleurs la mul­ti­pli­ci­té des évé­ne­ments orga­ni­sés dans le dépar­te­ment des Alpes-Maritimes au cours du week-end des 2$ et 29 août 2021 ;

CONSIDÉRANT que les effec­tifs des forces de l’ordre dis­po­nibles dans le contexte consi­dé­ré supra ne pour­ront suf­fire à pré­ve­nir et conte­nir l’en­semble les troubles à l’ordre public sus­cep­tibles de sur­ve­nir ;

CONSIDÉRANT donc que des mesures excep­tion­nelles doivent être mises en place afin d’é­vi­ter et d’an­ti­ci­per tout ras­sem­ble­ment sus­cep­tible de trou­bler l’ordre public ;

CONSIDÉRANT que dans ces cir­cons­tances, seule la limi­ta­tion de la mani­fes­ta­tion à un péri­mètre défi­ni est de nature à pré­ve­nir effi­ca­ce­ment les troubles à l’ordre public sus­cep­tibles d’intervenir ;