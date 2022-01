Passe vaccinal : la France foule au pied sa devise

Bonus de la rédac­tion :

« Le fas­cisme, ça com­mence avec les fous, ça se réa­lise grâce aux salauds et ça conti­nue à cause des cons. » Guy de Montherlant (1895 – 1972)

« Si vous n’a­vez pas encore été piqué, c’est clair, vous n’en vou­lez pas. Ils le savent. Si vous êtes arri­vé jus­qu’i­ci, vous êtes un être humain mira­cu­leux et vous pou­vez vous conso­ler en sachant cela. Ils vous serrent parce qu’ils espèrent que vous soyez faible. Ils espèrent que s’ils vous serrent, vous céde­rez. Si vous ne vous ren­dez pas, ils paniquent et vous serrent encore plus fort. Comme dans toute rela­tion abu­sive, plus vous tenez bon, plus ils deviennent fous. Plus ils deviennent fous, plus ils ont l’air fous. Plus ils ont l’air fou, plus les gens le remarquent. Plus les gens le remarquent, plus les gens se réveillent. Plus les gens se réveillent, plus ils ont peur. Plus ils ont peur, plus ils deviennent fous… Plus ils deviennent fous, plus les gens se réveillent… Et ain­si de suite, jus­qu’à ce qu’ils se détruisent eux-mêmes. Soyez cou­ra­geux, soyez forts. C’est lit­té­ra­le­ment tout ce que vous devez faire. Faites en sorte que ce soit eux qui doivent se battre pour res­ter en vie. » Général Flynn (1958 – )