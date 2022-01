Lettre ouverte à Michel-Édouard Leclerc

Le 16 jan­vier 2022

Monsieur,

Vous vous êtes per­mis récem­ment sur CNews une sor­tie tel­le­ment suf­fo­cante d’inconscience et de mépris que Laurence Ferrari, pour­tant pro­fes­sion­nelle aguer­rie pour avoir inter­viewé des per­son­nages sul­fu­reux, en a paru éton­née.

Ainsi, n’attendant même pas l’ordre de réqui­si­tion qui vous aurait un peu dédoua­né, vous avez volon­tai­re­ment pris les devants dans la col­la­bo­ra­tion avec la tyran­nie sani­taire. Décidément, la manie de l’Ausweis fait par­tie de votre culture filiale.

L’exclusion au pré­texte de la pro­tec­tion n’a pas l’air de vous ins­pi­rer le moindre réflexe de rete­nue. À défaut de pro­vo­quer chez vous une réflexion morale sur la soli­da­ri­té natio­nale et sociale, ain­si que sur la cha­ri­té chré­tienne. Laquelle devrait pour­tant aler­ter votre conscience, adepte que vous êtes des retraites spi­ri­tuelles dans les monas­tères pour per­sonnes très impor­tantes. En toute humi­li­té et par­faite dis­cré­tion bien enten­du, puisque vous ne man­quez pas les occa­sions de vous en tar­guer lors d’interviews ou de pro­pos média­ti­sés.

Au demeu­rant vous avez soi­gneu­se­ment choi­si le moment d’annoncer votre inten­tion de dis­cri­mi­ner par­mi les Français. Ne croyant pas au hasard, je note que votre mal­heu­reuse saillie est simul­ta­née avec celle de Monsieur Macron, toute en élé­gance, avouant qu’il a très envie de les « emmer­der ». Comme si ce n’était déjà fait, depuis long­temps au demeu­rant. Quel est donc pour vous l’intérêt d’en rajou­ter dans la cen­sure des liber­tés publiques, comme un vul­gaire GAFAM ?

On ne sai­sit pas bien, ou alors on pré­fère ne pas envi­sa­ger des moti­va­tions inavouables. Parce que, lorsqu’on vous demande com­ment se ravi­taille­ront les futurs exclus de vos maga­sins, votre seule réponse, digne de Monsieur Homais et de Monsieur de La Palice, est : « Ils ne vien­dront pas ». Message reçu, Monsieur Leclerc : vac­ci­nés ou non, ceux des Français à qui res­tent un peu de luci­di­té et d’honneur mal­gré le matra­quage poli­tique et média­tique ne vien­dront plus chez vous. Dès à pré­sent.

Souhaitant un sur­saut de bon sens et de morale de votre part, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sen­ti­ments d’inquiétude et de commisération.

Marc Desgorces-Roumilhac

Bientôt ex-déten­teur d’une carte de fidé­li­té Leclerc, ancien et fidèle client jusqu’à la semaine dernière