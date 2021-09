Oui, il faut continuer de manifester le samedi partout en France

La las­si­tude guette tout le monde, par­tout, tou­jours. C’est là des­sus que comptent nos diri­geants pour mener à bien leur plan funeste de pas­se­port numé­rique pour tous.

Ce n’est pas par hasard que Nice Matin annonce de semaine en semaine l’ef­fri­te­ment des mani­fes­tants anti­pass du same­di. C’est pour leur dire : à quoi bon ? c’est fichu à pré­sent, nous n’y pou­vons rien. Ces mani­pu­la­tions suf­fisent à ne pas renoncer.

Le Pouvoir est très atten­tif à ces mani­fes­ta­tions qui le sur­prennent. Il n’ose pas — jus­qu’à pré­sent — tirer sur les mani­fes­tants ou envoyer ses ner­vis des Antifas et autres Black Blocs. L’expérience des Gilets Jaunes, nom­breux dans les cor­tèges, a por­té ses fruits chez les mani­fes­tants aus­si qui ont su évi­ter toutes les pro­vo­ca­tions. Des femmes et des enfants se joignent éga­le­ment nom­breux aux manifestants.

De fait la mobi­li­sa­tion n’a pas pour l’ins­tant fai­bli car les Français com­prennent peu à peu que cette affaire de « pass sani­taire » n’a rien de sani­taire et qu’il en va de leur Liberté. Le mou­ve­ment des Gilets Jaunes a pu s’es­souf­fler car il était épars et les reven­di­ca­tions confuses. Ce n’est plus le cas.

La per­ti­nence des expres­sions sur les pan­neaux est révé­la­trice d’une prise de conscience inédite et pro­fonde qui doit encore s’af­fir­mer et se dif­fu­ser. Les enjeux sont his­to­riques et il serait dom­mage de regret­ter de ne pas s’y être impli­qué. Le Pouvoir com­mence tout dou­ce­ment à recu­ler : il a sup­pri­mé à comp­ter du mer­cre­di 8 sep­tembre l’o­bli­ga­tion du pas­se­port dans 104 des 178 centres com­mer­ciaux où il l’a­vait instauré.

Le temps ne joue pas pour le Maître du Temps

car chaque jour de nou­velles infor­ma­tions arrivent sur l’i­nef­fi­ca­ci­té, voire la noci­vi­té, des vac­cins qui n’en sont pas, ou encore sur les chiffres réels des décès (dans les fait : infimes et en dimi­nu­tion). La cen­sure ne par­vient plus à endi­guer les don­nées indis­cu­tables sur les dégâts dans les pays qui ont lar­ge­ment vac­ci­né leur popu­la­tion (Israël notam­ment). Dans le même temps des thé­ra­pies appa­raissent en dehors de l’hy­droxy­chlo­ro­quine inter­dite. L’obligation vac­ci­nale appa­raît pour ce qu’elle est vrai­ment : la pre­mière étape d’un vaste pro­gramme de pas­se­port numé­rique. Il faut tenir jus­qu’à ce que ceci soit clair pour tout le monde, et c’est loin d’être le cas puisque de nom­breuses per­sonnes acceptent de ser­vir de cobaye au seul pré­texte de « ne pas se priver ».

Il faut tenir bon jus­qu’à ce que la Justice fasse son œuvre, en France et ailleurs. Du reste aujourd’­hui même nous appre­nons qu’Agnès Buzyn est convo­quée en vue d’une pos­sible mise en exa­men [source]. D’autres ministres cri­mi­nels devraient suivre.

À Nice, rendez-vous Place Garibaldi à 14 heures

À Cannes rassemblement devant le kiosque à musique à 10h30 et départ de la marche dans les rues de Cannes à 14 heures