Antigone inspire aussi Michel Maffesoli

Quatre-vingts écri­vains, artistes, uni­ver­si­taires, intel­lec­tuels et dif­fu­seurs de la pen­sée appellent à la résis­tance civile face à la dérive auto­ri­taire de l’État accen­tuée par l’o­bli­ga­tion du Pass sani­taire en France. Ils demandent l’a­bro­ga­tion du Pass sanitaire.

La mise en place du Pass sani­taire, qui viole le secret médi­cal, nous fait entrer dans une matrice de sur­veillance de tous par tous, dans une socié­té de contrôle total. Forfaiture aux valeurs de la République, ce Pass sani­taire est une vio­lence faite au Peuple. Le pou­voir cherche à impo­ser la vac­ci­na­tion à tous, avec des vac­cins expé­ri­men­taux, en ren­dant la vie impos­sible à ceux qui ne seraient pas vac­ci­nés, en les oppo­sant aux autres – il fait fi du « consen­te­ment libre et éclai­ré » de la per­sonne en pro­pa­geant la peur, en pra­ti­quant « l’extorsion de consen­te­ment ». Au pas­sage, quelques socié­tés phar­ma­ceu­tiques s’offrent le plus large mar­ché et le plus grand champ d’expérimentation, s’assurant de fait de consi­dé­rables profits.

Le Pass sani­taire ins­taure le contrôle d’identité géné­ra­li­sé par des per­sonnes pri­vées et clive la socié­té fran­çaise : les récentes décla­ra­tions du ministre de l’Éducation natio­nale pour la pro­chaine ren­trée sco­laire 2021⁄ 22 portent le conflit socié­tal, créé de toutes pièces par le gou­ver­ne­ment, au sein même des familles, dans la sphère de l’intime, ce qui est la marque des régimes auto­ri­taires ; la période que nous vivons réac­tive ain­si les pra­tiques de déla­tion et de dési­gna­tion de boucs émissaires.

Rappelons qu’en droit fran­çais l’ex­tor­sion est un délit pré­vu à l’ar­ticle 312–1 du Code pénal. Il s’a­git du « fait d’ob­te­nir par vio­lence, menace de vio­lences ou contrainte une signa­ture, un enga­ge­ment, une renon­cia­tion, la révé­la­tion d’un secret ou la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».

L’État veut cir­cons­crire le débat à la vac­ci­na­tion alors que le vrai pro­blème est celui de la socié­té de contrôle géné­rée par le Pass sani­taire. Beaucoup de com­pa­triotes, vic­times du syn­drome de Stockholm, reprennent les injonc­tions du Pouvoir. Nous pou­vons pro­vi­soi­re­ment renon­cer à des habi­tudes agréables : boire un café en ter­rasse, aller au ciné­ma, au res­tau­rant… mais pas à la liber­té d’aller et venir (trans­ports fer­ro­viaires dis­cri­mi­nés), pas à la liber­té de tra­vailler et de per­ce­voir un salaire. L’État ne peut espé­rer la sou­mis­sion de tous à ses dik­tats. Comme Antigone nous choi­sis­sons de déso­béir : non pas pour mou­rir, mais pour faire séces­sion à la mort socié­tale. Nous vou­lons être des humains, non des cobayes ni des clones modé­li­sés par le Pouvoir.

Résistons, Antigone le fera, fai­sons renaître une socié­té de tolé­rance, de liber­té et d’amour.