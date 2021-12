Covid : plus de 60% des hospitalisés sont « vaccinés » !

Comment peut-on nous cacher la réalité à ce point ?

Le site Terre autoch­tone s’est livré à une étude détaillée des don­nées four­nies par le très offi­ciel ser­vice sta­tis­tique du minis­tère de la san­té, la DREES (Données sta­tis­tiques publiques en san­té et social). Un site que tout un cha­cun peut consul­ter libre­ment et que l’on ne sau­rait soup­çon­ner de com­plo­tisme puisqu’il s’agit d’un organe du gou­ver­ne­ment. Le résul­tat de cette enquête est ahu­ris­sant. Il prouve que l’exécutif nous ment éhon­té­ment chaque fois qu’il s’adresse aux Français.

Après la révé­la­tion du der­nier rap­port de l’ATIH (Agence tech­nique de l’information sur l’hospitalisation) mon­trant que les malades du Covid-19 n’ont impac­té l’hôpital qu’à hau­teur de 2 % du total des hos­pi­ta­li­sa­tions en 2020, voi­là qu’apparaissent de nou­velles affa­bu­la­tions de notre gou­ver­ne­ment. Celui-ci nous affirme à l’envi que les non-vac­ci­nés occupent 80 à 90% des lits d’hôpitaux : c’est tota­le­ment faux ! Il nous dit que les vac­ci­nés ne font pas de formes graves : c’est éga­le­ment archi-faux ! Cette doxa offi­cielle est tota­le­ment démen­tie par les tableaux de la DREES repro­duits ci-dessous.

Antonin Campana, l’animateur de Terre autoch­tone, a fait les comptes : les non vac­ci­nés occupent en réa­li­té moins de 40 % des lits d’hôpitaux ! Et selon les Régions, les vac­ci­nés occupent entre 53,8 et 75,3 % de ces lits ! Dont cer­tains font des formes graves contrai­re­ment à l’assertion mainte fois mar­te­lée : durant la période rete­nue (du 18 octobre au 14 novembre), sur 1 722 patients Covid hos­pi­ta­li­sés en soins cri­tiques, 886 étaient vac­ci­nés (plus de la moi­tié) !

À cha­cun d’en tirer les conclu­sions qui s’imposent et de s’interroger sur la fina­li­té de ces gou­ver­ne­ments qui, sous des argu­ments fal­la­cieux, mani­pulent les popu­la­tions pour leur impo­ser des mesures coer­ci­tives qua­si­ment staliniennes.