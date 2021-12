Estrosi rallie (enfin !) officiellement la macronie

Estrosi ral­lie (enfin !) offi­ciel­le­ment la macro­nie

[Communiqué du 1er décembre 2021]

Le ral­lie­ment de Christian Estrosi aura donc mis près de 5 ans pour être for­ma­li­sé et offi­ciel ! En effet, avec son adhé­sion au par­ti d’Édouard Philippe, « Horizons », Christian Estrosi ne fait que conclure une his­toire démar­rée le 1er avril 2017, lors­qu’il rece­vait – avant même le 1er tour de l’é­lec­tion pré­si­den­tielle – Emmanuel Macron au Conseil Régional.

Après la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est donc la mai­rie de Nice qui vient de pas­ser sous pavillon macro­niste, sans que le par­ti pré­si­den­tiel n’ait eu besoin de livrer bataille. Et sans doute sans la moindre muti­ne­rie de la part des quelques rares conseillers muni­ci­paux de droite et du centre-droit élus en 2020 sur la liste Estrosi. Les élec­teurs de droite quant à eux – qui ont voté lors des élec­tions muni­ci­pales, dépar­te­men­tales et régio­nales pour Christian Estrosi ou ses can­di­dats – doivent donc désor­mais savoir qu’ils ont offert des élus et des col­lec­ti­vi­tés à Emmanuel Macron. Un ren­fort ines­pé­ré pour un par­ti qui n’est jamais par­ve­nu à s’im­plan­ter loca­le­ment, encore moins dans notre ville et notre département.

La res­pon­sa­bi­li­té du par­ti LR et de ses diri­geants dans cette escro­que­rie poli­tique est totale ! Ceux qui ont tou­jours pris soin de refu­ser le moindre accord, ou même la moindre dis­cus­sion, avec le RN et ses élus, ont tolé­ré tout au long du quin­quen­nat le flirt inces­sant de Christian Estrosi, et de tant d’autres, avec le macro­nisme. C’est mal­heu­reu­se­ment aujourd’­hui aus­si Nice qui le paie.

Philippe Vardon

Conseiller muni­ci­pal et métro­po­li­tain, Président du groupe Retrouver Nice

Conseiller régio­nal