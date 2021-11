Macron soutenu par 600 maires de France

La cam­pagne élec­to­rale offi­cielle n’a même pas com­men­cé que nos poli­ti­ciens « dés­in­té­res­sés » font déjà des paris sur l’avenir et misent gros sur le che­val sup­po­sé être vain­queur en avril pro­chain. C’est ain­si que plus de 600 maires de France menés par Édouard Philippe se sont ran­gés der­rière Emmanuel Macron pour le sou­te­nir et lui expri­mer leur amour dans une tri­bune publiée le 21 novembre der­nier par Le Journal du dimanche. Et par­ler d’amour n’est pas un euphé­misme. Jugez plu­tôt : « La cri­tique facile a consis­té à dépeindre Emmanuel Macron comme hors-sol, décon­nec­té des ter­ri­toires et ne com­pre­nant pas la France pro­fonde. Ce n’est ni ce que nous avons per­çu de lui, ni ce qu’expriment ses dépla­ce­ments, ni ce que tra­duit son action. Au contraire. À notre place, dans l’exercice de nos res­pon­sa­bi­li­tés, nous pou­vons clai­re­ment dire que le quin­quen­nat qui vient de s’écouler a été favo­rable aux ter­ri­toires et aux com­munes. » Beau comme du Lamartine.

Mais que l’on ne se méprenne pas, assurent-ils, « Ce sou­tien ne pour­suit aucun inté­rêt par­ti­san, il est d’intérêt géné­ral. Nous vou­lons tout sim­ple­ment pour­suivre la rela­tion de confiance qu’en cinq ans nous avons pu tis­ser avec l’État. » Ben voyons ! Quand on s’aperçoit qu’il y a, par­mi les signa­taires, un cer­tain Christian Estrosi, on s’étrangle (lire Pour Estrosi, Macron est gaul­liste ! Faut-il en rire ou en pleu­rer ? du 25 novembre 2021).

Ces maires qui prétendent n’avoir aucun intérêt partisan, qui pour les croire ?

En effet, dans cette liste menée par l’ancien Premier ministre, outre le maire de Nice, on trouvent d’innombrables élus ayant, comme les mouches, chan­gé d’âne depuis qu’Emmanuel Macron a accé­dé au Pouvoir.

En haut de la liste, Caroline Cayeux (Beauvais) et Christophe Béchu (Angers) tous deux pas­sés de LR à La République en Marche – Béchu étant par ailleurs le secré­taire géné­ral du par­ti Horizons fon­dé il y a peu par Édouard Philippe –

mais aus­si Hubert Falco (Toulon), gau­chiste deve­nu chi­ra­quien puis sar­ko­siste pour finir macro­nien,

ou Olivier Klein (Clichy-sous-bois) ex-com­mu­niste pas­sé au PS puis ral­lié lui aus­si à LaREM.

Tout ce panier de crabes arri­vistes clame donc son sou­hait d’un second man­dat d’Emmanuel Macron : « Nous vou­lons conti­nuer d’être asso­ciés aux grands moments de la vie du pays comme nous l’avons été au moment du grand débat natio­nal en met­tant à dis­po­si­tion des cahiers de doléances et en orga­ni­sant des réunions citoyennes, durant la pan­dé­mie en met­tant en place des cam­pagnes de test puis de vac­ci­na­tion, et récem­ment avec le plan de relance que nous contri­buons à déployer. » Oublié le méchant coup de rabot sur la dota­tion glo­bale de fonc­tion­ne­ment, oublié la perte de res­sources liée à la sup­pres­sion de la taxe d’habitation. Ces maires pour le moins peu ran­cu­niers en rede­mandent ! C’est beau l’amour…

Plus pro­saï­que­ment, il y a pour les uns la vision à courte vue d’un secré­ta­riat d’État voire d’un minis­tère dans le pro­chain gou­ver­ne­ment – un cer­tain « moto­di­dacte », quoique sixième sur la liste, vise même le fau­teuil de Matignon -. Pour l’autre, l’ancien Premier ministre, le meneur de la bande, il s’agit d’établir une rampe de lan­ce­ment pour son par­ti en vue de l’élection pré­si­den­tielle de 2027. Bref, nous sommes très loin de la décla­ra­tion d’amour dés­in­té­res­sée. En cela, rien de nou­veau sous le soleil, tout le monde sait bien que chez les poli­ti­ciens « Il est du véri­table amour comme de l’apparition des esprits : tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. » (François de La Rochefoucauld). N’est-ce pas, Monsieur Estrosi ?