Beaucoup sont un peu abasourdis ce matin

Cela tient en effet de la magie, ou de l’ensorcellement

La magie :

Par quel tour de passe-passe (sani­taire), le Président qui a spo­lié la France, mépri­sé les Français, men­ti sur à peu près tout, peut-il encore sor­tir gagnant des urnes ? Les urnes sont-elles deve­nues des boites magiques grâce à l’électronique ?

L’ensorcellement :

Les élec­teurs sont ensor­ce­lés, ou si vous pré­fé­rez : ahu­ris, par un contexte qui ne tend qu’à les abru­tir encore et encore. Cela com­mence par l’en­doc­tri­ne­ment à l’é­cole mater­nelle et cela se pro­longe par un matra­quage média­tique quo­ti­dien et omni­pré­sent. Cet ensor­cel­le­ment est par­fai­te­ment per­cep­tible lorsque l’on voit des auto­mo­bi­listes — nom­breux — conduire seuls aujourd’­hui leur voi­ture avec un masque sur le nez. Un masque sur le nez et un ban­deau devant les yeux.

Que faire pour ne pas être serviles lorsque tant de gens ne rêvent que de servir ?

Que faire alors pour ne pas s’enfoncer dans la servitude si on aspire à la liberté ?

Ce matin, plus que tout autre matin, une cer­ti­tude se confirme : il ne faut pas comp­ter sur les élec­tions pour retrou­ver un monde meilleur. La bonne approche consiste pro­ba­ble­ment à attendre que le Système s’ef­fondre de lui-même, tout comme l’URSS s’est effon­drée. L’URSS, à l’i­mage de notre monde actuel, contrô­lait tout, mais pas les âmes, et elle s’est effon­drée comme une poutre ver­mou­lue. Notre Système s’ef­fon­dre­ra aus­si comme tous les régimes tota­li­taires. Alors il nous revient de le pous­ser(3).

« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pous­ser ! Tout ce qui est aujourd’hui – tombe et se décom­pose : qui donc vou­drait le rete­nir ? Mais moi – moi je veux encore le pous­ser ! » Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in Ainsi par­lait Zarathoustra – Des vieilles et des nou­velles tables §20.

Georges Gourdin

(1) ou finaux, comme vous vou­drez.

(2) Étienne de La Boétie fut l’ami intime de Montaigne, qui lui ren­dit un hom­mage post­hume dans ses Essais. La Boétie est mort jeune, à l’âge de 33 ans.

(3) Charité bien ordon­née com­mence par soi-même ! Aussi me per­met­trais-je ici de rap­pe­ler que je déve­loppe cette idée dans un livre que j’ai écrit en 2015 : Sabotage ! Sabordons la socié­té de consom­ma­tion.

