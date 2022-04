Lendemain d’élections

Une fois de plus, les son­dages, que l’on cri­tique à tout va pen­dant les cam­pagnes, ne se sont pas trop trom­pés… La finale se dérou­le­ra entre Macron et Le Pen, ce qui était pré­dit depuis… 2017.

Même match qu’il y a cinq ans ? Pas si sûr.

L’électorat de chaque can­di­dat a tout de même chan­gé entre temps. D’une part, on a vu Macron à l’œuvre pen­dant cinq ans, d’autre part, Marine Le Pen a pro­gres­sé en pré­sen­ta­tion et a poli son pro­gramme afin d’en gom­mer tout ce qui pour­rait accro­cher, même il est vrai, ce qui nous tenait à cœur.

Nous ne sommes donc pas tout à fait dans la même pers­pec­tive à deux semaines du tour final. Dans notre camp, nous pen­sions béa­te­ment que les Gilets Jaunes, les contraintes impo­sées à cause du Covid, les petites phrases assas­sines et mépri­santes à l’é­gard des Français, l’af­faire Mc Kinsey, l’i­nac­tion éco­lo­giste, l’ac­crois­se­ment de l’im­mi­gra­tion, tous ces reproches cumu­lés auraient pu avoir rai­son du quin­quen­nat du Président.

Alors qu’en fait, c’est la peur qui a gagné dans ce scru­tin : la peur de la décote de la France, de la perte de son iden­ti­té, (cela a don­né des points à Zemmour et à Le Pen puis­qu’ils cumulent à eux deux plus de 30% des voix), la peur entre­te­nue par les ins­ti­tuts de son­dage et les médias (retrou­ver un duel Macron-Le Pen d’où la gauche serait une fois de plus exclue). Tout cela a joué en faveur d’un vote utile pour Mélenchon, qui réus­sit un très bon score là où le PS sort lami­né, le PC inexis­tant et les Verts vides.

Alors, quid du deuxième tour ? Là aus­si ce sera la peur qui gui­de­ra les élec­teurs dans l’i­so­loir.

D’un côté, la peur de revivre des confi­ne­ments, des masques obli­ga­toires, des inter­dic­tions d’al­ler au ciné, au res­tau. La peur de ce « fas­cisme » qui n’ose pas dire son nom, mais qui en assume toutes les dérives. La peur du fichage à la chi­noise, des QR codes à gogo…

De l’autre côté, une peur entre­te­nue d’un choix « non-répu­bli­cain », d’une extrême droite fan­tas­mée, peur qu’un tel gou­ver­ne­ment ne pousse la France dans une guerre aux côtés de la Russie, ou du moins dans son sillage, peurs je l’ai dit, entre­te­nues à des­sein par toutes les armes du Pouvoir, TV, jour­naux, radios…

Alors de ce côté là, on essaie d’en reve­nir au bon vieux « front répu­bli­cain » que les cré­tins croient tou­jours utile, et sur­tout que les « petits chefs » des par­tis croient encore pou­voir impo­ser à ceux qui ont voté pour eux. Je suis tou­jours sur­pris que per­sonne, sur les pla­teaux de TV par exemple, ne demande à un de ces ténors en quoi il est répu­bli­cain d’ap­pe­ler à boy­cot­ter dans les urnes un can­di­dat (ou une can­di­date), régu­liè­re­ment choisi(e) par un bon pour­cen­tage des Français. Ce serait donc ça la démo­cra­tie ? Dénier au peuple son choix ? Refuser aux Français le droit de s’op­po­ser à leur fichage, de deman­der des comptes sur la col­lu­sion du gou­ver­ne­ment avec les labos phar­ma­ceu­tiques ? Les empê­cher d’a­voir des expli­ca­tions sur le rôle des cabi­nets de conseil hyper-rému­né­rés ? Leur refu­ser le droit de ne pas vou­loir tra­vailler jus­qu’à 65 ans, un comble quand on voit que c’est une majo­ri­té de retrai­tés boo­mers qui vote Macron ! Les empê­cher de gro­gner alors que les prix s’en­volent plus vite que les porte-mon­naie se remplissent ?

Tout ceci ne se réclame pas d’un par­ti poli­tique, mais concerne une large frange des Français toutes caté­go­ries confon­dues, ayant voté Marine Le Pen, ou Jean-Luc Mélenchon, ou les autres, mais qui au bout du compte se rendent compte d’être les din­dons de la farce. C’est donc à tous ceux-là qu’il faut adres­ser un mes­sage de salut public. Au deuxième tour, il n’y a pas d’al­ter­na­tive : il faut virer Macron, et pour cela, pas deux choix pos­sibles, ne pas s’abs­te­nir, et voter Marine Le Pen sans hési­ta­tion, ce qui, au sein de la rédac­tion, n’en­gage que moi !

Patrice LEMAÎTRE