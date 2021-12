Les cartes de la présidentielle sont redistribuées

La désignation de Valérie Pécresse pour représenter le parti LR marque-t-elle un tournant décisif dans la campagne présidentielle ?

Déjà, les son­dages la donnent pré­sente au deuxième tour et gagnante face à Emmanuel Macron ! Alors, la pré­si­dente de la région Île-de-France pour­rait-elle suc­cé­der, le 24 avril, au fre­lu­quet pré­ten­tieux sur le trône de l’Élysée ? La ques­tion se pose mais gar­dons-nous de for­mu­ler des pro­nos­tics à ce stade de la cam­pagne. La route est encore longue pour les can­di­dats et bien des coups de théâtre peuvent encore sur­ve­nir d’ici la ligne d’arrivée. Souvenons-nous de 2017.

On peut néan­moins ten­ter d’analyser cette situa­tion nou­velle de façon objec­tive indé­pen­dam­ment de toute consi­dé­ra­tion par­ti­sane.

En pre­mier lieu, on est bien obli­gé d’admettre que Valérie Pécresse pos­sède un atout majeur, à savoir sa fémi­ni­té. Le fémi­nisme a le vent en poupe en ces temps où l’apparence et la forme l’emportent lar­ge­ment sur le fond. Bien que notre socié­té se veuille de plus en plus non gen­rée, être une femme consti­tue encore, sur le plan sym­bo­lique, un avan­tage de poids. On oppo­se­ra que Marine Le Pen est aus­si une femme et que cela ne la sert pas beau­coup. Certes mais cette der­nière, en dépit de ses efforts en dédia­bo­li­sa­tion, traîne tou­jours der­rière elle l’ombre repous­sante du Front National. À l’inverse, Valérie Pécresse, moins cli­vante, moins mar­quée – avec son coro­laire : moins convain­cue – et plus consen­suelle pour­rait conve­nir à beau­coup de monde dans un large éven­tail de sen­si­bi­li­tés poli­tiques.

Ajoutons qu’elle pos­sède aus­si une brillante for­ma­tion (HEC et l’ENA) et un par­cours poli­tique étof­fé (audi­trice puis maîtres des requêtes au Conseil d’État, deux fois ministre puis pré­si­dente de la région Île-de-France).

Bref, elle a de quoi séduire une par­tie de l’électorat conser­va­teur et rapi­ner des élec­teurs chez tous ses adver­saires car incar­nant le vote utile auprès de ceux pour qui se débar­ras­ser de Macron est la prio­ri­té des prio­ri­tés. Ceux-là voient en la can­di­date des Républicains la seule pos­si­bi­li­té de l’emporter, tant Marine Le Pen et Éric Zemmour, vic­times du tra­vail de sape des médias, font figure d’épouvantail. Un cal­cul sim­pliste, évi­dem­ment, mais qui fait cou­rir un sérieux dan­ger aux can­di­dats à droite de la droite.

Cette cote d’amour réelle ou sup­po­sée n’a aucune jus­ti­fi­ca­tion car, sur le fond, Valérie Pécresse, qui se posi­tionne offi­ciel­le­ment au centre, s’est tou­jours mon­trée très isla­mo-gau­cho-com­pa­tible. Ses revi­re­ments de pos­tures fré­quents en apportent l’irréfutable démons­tra­tion. D’ailleurs, n’a‑t-elle pas quit­té le par­ti LR, en 2019, le jugeant « trop à droite » ? Un mes­sage clair incontestablement.

En fait, elle n’est qu’une bourgeoise se disant conservatrice mais qui roule uniquement pour ses ambitions

C’est pour­quoi elle n’a ces­sé de navi­guer de droite à gauche (jamais dans l’autre sens) durant toute sa car­rière poli­tique (lire Valérie Pécresse rem­porte l’investiture LR : tout un sym­bole du 5 décembre 2021). Comme il se doit, elle est aus­si très euro­péiste : elle s’est notam­ment pro­non­cée pour le confi­ne­ment des non-vac­ci­nés et pour l’extension du passe sani­taire aux réunions poli­tiques ! Malgré ces han­di­caps, elle peut par­fai­te­ment abu­ser une par­tie du peuple qui se dit de droite mais rechigne tou­jours à heur­ter le poli­ti­que­ment cor­rect impo­sé par la gauche, sur­tout quand il s’agit des réformes socié­tales ou du com­bat racialiste.

Ainsi, tout semble concourir pour faire de Valérie Pécresse une cliente sérieuse à la victoire

Toutefois le vote utile, s’il pré­sente arith­mé­ti­que­ment l’avantage de débar­ras­ser la France de Macron compte tenu de la socio­lo­gie élec­to­rale du pays, il a aus­si le gros incon­vé­nient de sacri­fier les convic­tions sur l’hôtel de l’efficacité. Car élire Pécresse, c’est tout chan­ger pour que rien ne change ! Elle et Macron sont comme bon­net blanc et blanc bon­net. Dès lors, à quoi bon chan­ger les têtes si, au final, on se retrouve avec la même gou­ver­nance ? Concernant l’immigration, par exemple, sou­ve­nons-nous que Madame Pécresse s’est pro­non­cée contre le retour au droit du sang, contre la pré­fé­rence natio­nale, contre l’immigration zéro et contre la remi­gra­tion. Sous sa pré­si­dence, rien ne chan­ge­ra. Nous aurons héri­té d’un Macron en jupon qui fera perdre encore cinq années à la France. Celle-ci ne peut plus se le permettre.

Pécresse, c’est donc un mau­vais piège pour la droite radi­cale écla­tée en deux blocs qui semblent, pour le moment, incon­ci­liables. L’arrivée inat­ten­due de la can­di­date LR a redis­tri­bué les cartes et fra­gi­li­sé consi­dé­ra­ble­ment le camp patriote qui, à cet ins­tant de la com­pé­ti­tion, perd qua­si­ment toute chance de pla­cer un des siens au deuxième tour. Aujourd’hui, la mieux pla­cée pour l’emporter, c’est un clone de Macron. Il reste cinq mois pour que les choses changent. Pour que les élec­teurs de droite aspi­rant au redres­se­ment de la France réa­lisent la super­che­rie. Pour que le camp patriote, majo­ri­taire en poten­tiel de voix, se range der­rière un can­di­dat unique.