Z… est arrivé, sans se presser…

Voilà c’est fait, depuis midi Éric Zemmour est offi­ciel­le­ment can­di­dat à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, ce que tout le monde subo­do­rait depuis long­temps, mais, même si cela allait sans dire, cela va tou­jours mieux en le disant.

Et main­te­nant ? Comment va conti­nuer sa cam­pagne qui sem­blait au point mort depuis quelques temps, si ce n’est en régres­sion. Il faut dire que rien n’a été épar­gné au jour­na­liste édi­to­ria­liste. Depuis son évic­tion de CNews par le CSA à la mi-sep­tembre, les com­men­taires sur sa « non-cam­pagne » ont été dignes d’une répu­blique popu­laire de l’an­cien temps.

Le Système lui en veut et veut sa peau

Les bou­lets ne sont pas pas­sés loin. Une attaque tous les deux ou trois jours, venant d’ho­ri­zons sem­blant dif­fé­rents, une gué­rilla inces­sante contre le tru­blion anti­ma­cro­niste. Technique qui semble avoir payé, si l’on en croit les son­dages (mais doit-on les croire?) qui lui accordent une petite baisse, et qui montre sa prin­ci­pale rivale Marine Le Pen remon­ter et rega­gner cette seconde place qu’il lui avait conquise il y a quelques semaines. Seul contre tous, c’est un petit miracle s’il est encore debout pour venir annon­cer qu’il ne renonce pas, qu’il est bien pré­sent, et qu’il fau­dra comp­ter avec lui.

Pourtant le zèle anti­fa qui lui fait face n’a pas souf­fert d’a­va­rice et tous les coups furent per­mis, y com­pris les plus vils. On s’est évi­dem­ment atta­qué à sa vie pri­vée, dévoi­lant sa rela­tion avec sa conseillère, allant jus­qu’à annon­cer la gros­sesse de celle-ci. C’est tout juste si l’on n’a pas publié la pre­mière écho­gra­phie pour prou­ver que le père était bien ce « juif anor­mal » comme le pré­sentent sous d’autres termes la LICRA, ou l’i­né­vi­table BHL. Car c’est un des élé­ments qui ne passe pas chez les anti­fas. Un juif ne peut pas s’ex­pri­mer comme Zemmour, un juif doit res­ter « répu­bli­cain », même si per­sonne n’est capable de don­ner une défi­ni­tion cré­dible à cet adjec­tif. On connais­sait plu­sieurs sortes d’an­ti­sé­mi­tisme, depuis le nazisme, jus­qu’au sta­li­nisme, en pas­sant par une par­tie du catho­li­cisme et de l’is­la­misme, on vient d’in­ven­ter l’an­ti­sé­mi­tisme anti­fas­ciste, cou­sin du fas­cisme isla­mique cher à nos « verts ».

Alors bien sûr, on lui reproche ses paroles sur Pétain, inex­pli­cables quand on se dit gaul­liste, du moins pour un cer­veau d’an­ti­fa. On le dit miso­gyne, mais c’est bien connu, tous les hommes de droite le sont. On fus­tige son anti-isla­misme pri­maire, qui a le tort de dénon­cer les ter­ro­ristes musul­mans qui sévissent depuis des années sur notre sol et qui craint pour nos filles qu’elles finissent voilées.

Tous les vec­teurs du Système sont aux aguets pour repé­rer le petit mot, la petite phrase que l’on pré­sen­te­ra comme « un déra­page » dans tous les médias. La tac­tique est vieille comme le FN. Demandez à Jean Marie… De tous côtés on veille, on sur­veille. Chaque réunion est cha­hu­tée, ren­dez-vous est déjà pris pour le pre­mier mee­ting ce wee­kend au Zénith pari­sien. Les milices rouge et noir anti­fas sont prêtes à en découdre, les poings amé­ri­cains asti­qués. Il n’y a qu’à voir com­ment elles ont agi pour son dépla­ce­ment à Marseille, trans­for­mant les « quar­tiers » en zones de guerre invi­si­tables. Les médias n’au­ront rete­nu de celui-ci qu’un piteux doigt d’hon­neur adres­sé à une démo­crate un peu agressive.

Et après ? Chaque dépla­ce­ment ver­ra son lot de vio­lences jus­qu’à ce que le gou­ver­ne­ment finisse par inter­dire ses mee­tings ? La gué­rilla va conti­nuer pen­dant les cinq mois qui res­tent ? Probablement, et je n’ose pen­ser ce qui se pas­se­ra entre les deux tours s’il y par­vient… il n’y a qu’à se rap­pe­ler 2002 !

Le Système en place fera tout éga­le­ment pour qu’il n’ob­tienne pas les fameuses 500 signa­tures. Là éga­le­ment, les pré­cé­dents ne sont pas rares… Et que l’on ne dise pas que les maires ne se lais­se­ront pas influen­cer, l’un des leurs n’a t‑il pas mena­cé le nou­veau can­di­dat d’une balle dans la tête ?

Une autre ques­tion : que se pas­se­ra t‑il au second tour ? Il est pro­bable que Zemmour ou Le Pen soit pré­sent si, encore une fois, on se fie aux son­dages… Que faire ensuite ? Un(e) seul(e) candidat(e)… pou­vant ras­sem­bler, si on lui ajoute Ciotti (pos­sible can­di­dat s’il gagne l’in­ves­ti­ture), Philippot, Dupont Aignant, et Asselineau, le score peut frô­ler voire dépas­ser les 50%… et tout res­te­rait pos­sible pour évin­cer Macron avant qu’il ne sévisse pour un der­nier mandat…

Il fau­dra donc œuvrer pour que tous ceux-là s’en­tendent. Si, comme ils disent, ils veulent sau­ver le pays du grand rem­pla­ce­ment, de l’en­det­te­ment pour cent géné­ra­tions, de la sou­mis­sion à l’Islam décrite par Houellebecq, il ne leur res­te­ra qu’à suivre le mieux (ou la mieux) placé(e).

Mais c’est une autre histoire.

Patrice LEMAÎTRE