Pour Estrosi, Macron est gaulliste ! Faut-il en rire ou en pleurer ?

Christian Estrosi per­siste à nous faire accroire qu’Emmanuel Macron est… « gaul­liste », s’é­ri­geant ain­si lui-même en gar­dien du gaul­lisme. La bonne blague !

Faut-il rire ou pleurer de si grossières fadaises ?

En réa­li­té Macron repré­sente l’an­ti­thèse du Général de Gaulle :

• il est issu de la banque Rothschild et n’a pas pas­sé un seul jour de sa vie « sous les dra­peaux »,

• il fait totale allé­geance aux États-Unis, se pré­ci­pi­tant pour congra­tu­ler Biden, dési­gné élu par la presse à la suite d’une fraude élec­to­rale mas­sive,

• il embarque les Français contre leur gré dans un plan de pas­se­port numé­rique mon­dial au pré­texte d’une pan­dé­mie rava­geuse,

• il orga­nise le déman­tè­le­ment indus­triel de la France,

• il détruit l’é­co­no­mie de la France et appau­vrit les Français,

• il fus­tige la France, son Histoire, sa culture, son peuple, aus­si­tôt qu’il est à l’é­tran­ger,

• il exhibe ses mœurs per­verses,

• il mène grand train à l’Élysée en com­pa­gnie de sa femme qui pour­rait être sa mère,

• il se joue de la démo­cra­tie pour accé­der au Pouvoir et s’y main­te­nir, etc.

Au point qu’on peut se deman­der qu’est-ce que Macron a de gaulliste ?!

Les pro­pos du maire de Nice sont tel­le­ment outran­ciers qu’on les prend pour une galé­jade. Mais Estrosi est sérieux là ! Alors on a plu­tôt envie de pleu­rer de dépit et de honte devant tant de bêtise et d’aplomb.

Massimo Luce

