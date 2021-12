Vaccination expérimentale : pas nos enfants !

Le projet « Pas nos enfants ! »

Chers amis,

Jamais la ques­tion du rap­port béné­fice-risque n’est posée lorsque l’on évoque la vac­ci­na­tion des mineurs.

Jamais les drames direc­te­ment liés à la vac­ci­na­tion d’enfants ne sont relayés par les grands médias.

Le jour­na­liste indé­pen­dant Armel Joubert des Ouches est par­ti à la ren­contre de proches de vic­times et de pro­fes­sion­nels de san­té.

Ils témoignent face camé­ra, pour que nous ne puis­sions pas dire : « Nous ne nous savions pas ».

Le docu­men­taire en ligne Pas nos enfants vous aide à dis­cer­ner et à faire le bon choix pour vos enfants.

Je vous invite à sou­te­nir cette œuvre de salu­bri­té publique en effec­tuant un don et à par­ta­ger auprès du plus grand nombre l’a­dresse sui­vante :

www.pasnosenfants.fr

Un grand mer­ci d’avance !

Annette et toute l’é­quipe de production