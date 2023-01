Le virus pris en grippe

Et c’est repar­ti comme en 19 (com­prendre Covid-19) !

La machine de pro­pa­gande est bien rodée grâce aux conseils très pré­cieux du cabi­net McKinsey. À l’u­nis­son la presse sub­ven­tion­née annonce une forte épi­dé­mie de… GRIPPE. Fini les variants anglais ou sud-afri­cain du Corona, fini les muta­tions Alpha ou Omicron. C’est la GRIPPE qui main­te­nant va nous faire mou­rir, car il faut avoir peur. Du reste la grippe tue tous les ans envi­ron 10 000 personnes :

Tous les relais de la pro­pa­gande se mettent en branle :

Faites vous vacciner !

On connait la musique.

Les jour­naux, la radio, la télé, tous nous res­sassent les mêmes sté­réo­types que l’on a enten­dus il n’y a pas si long­temps. Pas moyen d’y échap­per ! Les pan­neaux lumi­neux d’au­to­route sont éga­le­ment de la par­tie. On se demande du reste bien pour­quoi les com­pa­gnies pri­vées conces­sion­naires des auto­routes se mêlent de grippe et de vac­cin. Font-elles par­tie du groupe McKinsey ?

Bref, vous pou­vez choi­sir entre vac­cin ou vac­cin, Pfizer ou Astrazeneca, Pepsi ou Coca, Droite ou Gauche, puisque nous sommes en démocratie.

Mais per­sonne ne se demande pour­quoi les vac­cins contre la grippe, ino­cu­lés depuis une qua­ran­taine d’an­nées à des mil­liards d’in­di­vi­dus, n’ont pas éra­di­qué cette mala­die qui fait tous les ans autant de ravages.

Personne ne se demande non plus ce que contiennent ces « vac­cins contre la grippe » tout prêts à l’emploi et qui atten­daient fébri­le­ment le top de départ pour se faire injec­ter dans des corps sains. Ces fioles sont-elles les fioles « Covid » en sur­plus ? Contiennent-elles, à l’ins­tar de celles-ci de l’oxyde de gra­phène ? Un ARN mes­sa­ger ? Des métaux ? Ont-ils été homo­lo­gués par des essais cli­niques en bonne et due forme ?

« Ils » nous ont fait le coup déjà une fois. Maintenant ça suf­fit. Bonjour les dégâts ! « Ce qui me bou­le­verse, ce n’est pas que tu m’aies men­ti, c’est que doré­na­vant je ne pour­rai plus te croire » (Friedrich Nietzsche).

Certes la grippe sai­son­nière tue plus de 10 000 per­sonnes en France par an. Cette année aus­si, et le « vac­cin » n’y fera rien. Pour ne pas en mou­rir, vivez sai­ne­ment, dor­mez bien, man­gez des fruits et légumes, notam­ment ceux riches en vita­mine C. Et si vous attra­pez la grippe, pre­nez un bon grog et au lit ! Faites vous transpirer.

Mon grand-père, un homme sage du monde d’a­vant, se plai­sait à dire : « Si tu soignes ta grippe avec des médi­ca­ments, elle dure 7 jours, si tu la soignes tout seul, elle dure une semaine. » Il est mort en bonne san­té à plus de 90 ans, et pas de la grippe !

Massimo Luce

(1) Charlatan : [dict] Marchand ambu­lant qui, après avoir débi­té un boni­ment, ven­dait des drogues, arra­chait des dents, etc., sur les places publiques et dans les foires ; par suite, personne habile qui trompe sur ses qua­li­tés réelles et exploite la cré­du­li­té d’au­trui pour s’en­ri­chir ou s’imposer.

Bonus : William Avery Rockfeller (13 novembre 1810 – 11 mai 1906), fon­da­teur de la dynas­tie Rockfeller, était un char­la­tan, ven­deur iti­né­rant de « médi­ca­ments miracles » qui étaient en fait des fla­cons d’huile mélan­gée à du laxa­tif qu’il ven­dait sans scru­pule sous ce titre, cer­tains comme remèdes contre le can­cer dont il se pré­ten­dait spé­cia­liste [source].