Nice Matin insulte nos aînés

Chaque jour nous plonge un peu plus dans la bar­ba­rie (lire Le retour à la bar­ba­rie du 7 août 2021). Une étape hon­teuse vient d’être fran­chie aujourd’­hui par la pro­pa­gande d’État relayée par la PQ-R :

Rendez-vous compte ? Nos aînés ne se font pas vac­ci­ner aus­si doci­le­ment que nos diri­geants le vou­draient ! Il en est par­mi eux qui réflé­chissent et qui :

• savent bien que les « vac­cins » ne sont pas des vac­cins et qu’ils ne sont pas vali­dés par l’AMM, et par suite ces pseu­do-vac­cins ne pro­tègent pas du virus puis­qu’on est conta­mi­né et conta­gieux tout en étant vac­ci­né, si ce n’est plus du reste,

• ne veulent pas ser­vir de cobayes à on ne sait quelle potion obs­cure et qui pré­fèrent se lais­ser por­ter dou­ce­ment vers la sor­tie puisque l’on sait que ce sont les séniors qui sont les plus dure­ment tou­chés par le virus.

Il est insup­por­table au Pouvoir et aux médias sub­ven­tion­nés que de trop nom­breux p’tits vieux res­tent imper­méables à la pro­pa­gande mas­sive qu’ils leur assènent pour­tant quotidiennement.

Ce sont des vieillards séniles et têtus !

Ces séniors inutiles et récal­ci­trants empêchent d’é­cou­ler les stocks de fioles que l’Europe a ache­tées les yeux fer­més (mais bourses déliées !) aux grands labo­ra­toires qui ont impo­sé toutes leurs condi­tions (lire notre article du 9 sep­tembre 2021 très ins­truc­tif à ce sujet : Analyse de l’accord-cadre de la Commission euro­péenne pour l’achat de vac­cins Pfizer).

Certes la France tente de four­guer ses stocks super­flus à l’Afrique, mais l’Afrique n’en veut pas non plus. Alors les vieux qui, de toutes façons vont bien­tôt cre­ver, pour­raient au moins ser­vir à écou­ler les sur­plus. C’est ça, non ? Du reste la une de Nice Matin nous montre bien quelques gen­tils séniors mas­qués qui font la queue pour prendre leur deux ou troi­sième dose, en atten­dant la quatrième.

Jusqu’où notre socié­té est-elle capable de s’enfoncer ?

Massimo Luce