Ma semaine d’observation de l’info (5 septembre 2021)

Dimanche 12 septembre 2021

Pendant que les Talibans emballent à nou­veau les femmes afghanes, en France, on nous refait le coup de « l’Art », avec un grand A, et les bobos de tous poils s’ex­ta­sient à nou­veau devant le chef d’œuvre de créa­ti­vi­té de Christo, qui vient d’outre-tombe faire embal­ler l’Arc de Triomphe pari­sien (notre illus­tra­tion à la une). Il paraît que le pro­jet sera entiè­re­ment auto­fi­nan­cé. Je l’es­père pour les admi­nis­trés de Mme Hidalgo, le prix étant éva­lué à 14 mil­lions d’eu­ros, ça fait cher le caprice.

Le pro­jet « artis­tique » était dans les car­tons avant le décès de « l’ar­tiste » le 31 mai 2020 à l’âge de 84 ans. 25 000 m² de poly­pro­py­lène qui recou­vri­ront entiè­re­ment le monu­ment napo­léo­nien à par­tir du 18 sep­tembre.

Ne vou­lant pas être en reste, la « femme d’af­faire » Kim Kardashian, a tenu à suivre le mou­ve­ment, en se pré­sen­tant au MET Gala au Metropolitan Museum of Art de New York dans une tenue qui aurait pu avoir été ima­gi­née par Christo… ou les Talibans !

Lundi 13 septembre 2021

Beaucoup de bruit autour d’une gamine rame­née chez elle par la police muni­ci­pale parce que sa mère n’a­vait pas payé la can­tine à la mai­rie.

Certes, le pro­cé­dé est un peu rude, mais il a eu de l’ef­fet. Les réac­tions n’ont pas tar­dé, et la mère s’est trou­vée pro­pul­sée sur le pla­teau de Cyril Hanouna, qui a dû lui offrir le billet de train jus­qu’à la capi­tale. C’est plus facile et sûre­ment plus por­teur que de se rendre à la mai­rie payer ses dettes. Les bonnes âmes vont se répandre en pro­tes­ta­tions ou en lamen­ta­tions sur le sort de ce cas social. Il faut tout de même remettre les choses à leur place.

Cette femme ne paie plus la can­tine depuis un an et demi.

D’après ses dires, elle a un autre enfant sco­la­ri­sé dans une école pri­vée, elle n’ha­bite pas loin de l’é­cole. Pourquoi donc, puis­qu’elle ne tra­vaille pas, ne garde t‑elle pas sa fille à la mai­son pour la faire man­ger avec elle ? À quoi sert l’al­lo­ca­tion de ren­trée sco­laire ? N’est-ce pas M. Blanquer ?

L’assistanat tue la socié­té ? Non ! Il l’achève !

Mardi 14 septembre 2021

« La poli­tique euro­péenne pour garan­tir le retour des migrants en situa­tion irré­gu­lière dans leur pays d’o­ri­gine encou­rage la migra­tion irré­gu­lière ! »

Qui peut bien faire un tel constat aujourd’­hui ? Marine Le Pen, en reli­sant le pro­gramme de l’ex FN ? Éric Zemmour, presque futur can­di­dat pos­sible à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle ? Valérie Pécresse, qui a enten­du dire que pour gla­ner des voix, il fal­lait abor­der le sujet ? Éric Piolle pré­sen­tant sa stra­té­gie pro-migra­toire et don­nant la marche à suivre pour aug­men­ter le taux d’im­mi­gra­tion dans nos pays de moins en moins euro­péens ?

Et bien non ! Ce constat est fait par… la « Cour des comptes euro­péenne » qui a épin­glé hier la poli­tique de retour des immi­grés clan­des­tins prô­née par l’UE !

Le constat montre que sur 500 000 res­sor­tis­sants de pays tiers qui reçoivent chaque année l’ordre de quit­ter l’Union euro­péenne, un petit tiers seule­ment va retour­ner au pays. Et encore, ce taux va pas­ser sous la barre des 20% pour les immi­grés venant de pays extra-euro­péens.

Le res­pon­sable du rap­port conclut : « Le sys­tème de retour de l’UE pâtit d’un manque d’ef­fi­ca­ci­té tel, qu’il pro­duit l’ef­fet inverse de celui escomp­té : il encou­rage plus qu’il ne décou­rage la migra­tion irré­gu­lière ».

Tout ceux qui ont pré­ten­du ceci en France ont été voués aux gémo­nies, et clas­sés par­mi les infré­quen­tables. Petite revanche ?

Mercredi 15 septembre 2021

Ce matin à 8 h, 450 membres du CHU de Nice ont été refou­lés pour refus de pré­sen­ta­tion du « pass sani­taire » ou refus de se faire vac­ci­ner ! Du jamais vu. Qu’ils soient méde­cins, infir­miers, aides-soi­gnants, la sanc­tion est tom­bée dans tous les sec­teurs. Les per­sonnes concer­nées se voient donc inter­dites de tra­vailler, avec leur salaire sup­pri­mé. Ils ont trois jours pour se mettre en règle sinon la sus­pen­sion sera active pour deux mois.

À Marseille, c’est la police qui est venue chas­ser les soi­gnantes aux grilles de l’hôpital :