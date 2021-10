Huiles essentielles en danger : sauvons notre patrimoine naturel !

Big Pharma, Monsanto (Nestlé – Bayer), les GAFA, etc. conti­nuent leur pro­gres­sion pour rendre le monde tota­le­ment tri­bu­taire d’eux.… Nous en voyons déjà lar­ge­ment les effets aujourd’­hui avec la pré­ten­due pan­dé­mie de COVID.

Big Pharma piétine le système à son profit :

• a déjà obte­nu d’être lavé de toute res­pon­sa­bi­li­té pour les effets secon­daires de ses vac­cins(1), a déjà impo­sé 11 vac­cins aux bébés(2) (dom­mages annon­cés pour les géné­ra­tions futures…),

• a impo­sé la vac­ci­na­tion Covid,

- a obte­nu que les plantes comme la valé­riane (effet tran­quilli­sant sans accou­tu­mance), la pas­si­flore (effet sur le som­meil, sans accou­tu­mance), le mil­le­per­tuis (anti­dé­pres­seur), etc. ne puissent plus être pré­sen­tés comme ce qu’ils sont, mais comme de vul­gaires « com­plé­ments ali­men­taires »,

• a obte­nu en 2007, à l’é­chelle euro­péenne, que l’argent col­loï­dal ne puisse plus être recom­man­dé per os (=par voie géné­rale), alors que c’est un excellent anti­bac­té­rien, anti­vi­ral, anti­my­co­sique, antiin­flam­ma­toire et cicatrisant‑, sous le pré­texte tota­le­ment fal­la­cieux et men­son­ger (.…) qu’il entraîne « des dépôts bleus dans le corps », ce qui n’est vrai qu’au delà de 20 ppm (=par­ties par mil­lion), c’est-à-dire à des concen­tra­tions tota­le­ment inutiles puisque les ions sont alors agglo­mé­rés et sont trop volu­mi­neux pour pou­voir péné­trer dans les cel­lules pour assu­rer leurs mul­tiples effets béné­fiques. Ceux-ci sont obte­nus pour des concen­tra­tions opti­males de 15 ppm (où les ions sont libres et donc suf­fi­sam­ment petits pour péné­trer dans les cel­lules).

• a obte­nu qu’on ne puisse pas, en France, pro­cé­der à des per­fu­sions à hautes doses de vita­mine C pour gué­rir des can­cers.

• a obte­nu d’im­po­ser ses 2 pro­to­coles de chi­mio­thé­ra­pie contre le can­cer alors qu’il y a des pro­to­coles plus anciens

qui fonc­tionnent de façon vrai­ment effi­cace (comme l’a sou­li­gné le Dr. N. Délépine.

• a obte­nu que les trai­te­ments par la méde­cine tibé­taine et autres méde­cines ances­trales ne soient pas déli­vrés en France.

• etc.

Progressivement, au fil des décen­nies, Big Pharma a pris le pou­voir sur les poli­tiques, a évin­cé tous les trai­te­ments natu­rels et veut main­te­nant par­ache­ver son œuvre des­truc­trice en sup­pri­mant les huiles essen­tielles… Jusqu’à ce qu’il n’existe plus que… leurs molé­cules chi­miques avec leurs effets secon­daires délétères.

Il faut savoir que toutes ces sub­stances natu­relles connues et uti­li­sées depuis la plus haute anti­qui­té consti­tuent une concur­rence impor­tante pour Big Pharma puis­qu’il ne peut pas bre­ve­ter les sub­stances natu­relles… Donc, il a jeté le dis­cré­dit sur leurs effets, tout en ayant — quand même — syn­thé­ti­sé les molé­cules chi­miques à par­tir des connais­sances sur les effets béné­fiques des plantes ! Puis, il en a fait inter­dire l’u­ti­li­sa­tion, et main­te­nant, il veut ter­mi­ner par l’é­li­mi­na­tion des huiles essentielles !

C’est un programme mégalo et délirant qui n’obéit à aucune logique saine et bienveillante

• Monsanto : indus­trie chi­mique qui détruit l’hu­ma­ni­té avec ses pro­duits « phy­to-sani­taires », comme les pes­ti­cides. Monsanto qui existe depuis les années 1920 et qui s’est juré de rendre l’hu­ma­ni­té entière tri­bu­taire d’elle ! Stratégie pro­gres­sive là aus­si, au fil des décen­nies.

Les insec­ti­cides qui détruisent les insectes pol­li­ni­sa­teurs (abeilles, papillons etc.) et donc à terme, empêchent le déve­lop­pe­ment les fleurs et les fruits. À terme, il res­te­ra quoi à man­ger ? Les céréales OGM de Monsanto qui résistent aux pes­ti­cides.… (cf. plus bas)!!!

Le Roundup (gly­pho­sate), her­bi­cide pro­mu de façon uni­ver­selle par Monsanto auprès des culti­va­teurs, jar­di­niers, etc. qui sté­ri­lise la terre, qu’on retrouve dans nos assiettes tous les jours et qui détruit notre sys­tème immu­ni­taire, pro­voque de l’hy­per­ten­sion arté­rielle, du dia­bète de type 2, de l’obé­si­té qui touche main­te­nant 30% de la popu­la­tion mon­diale (…), des can­cers, des mala­dies auto-immunes (sclé­rose en plaques, thy­roï­dite d’Hashimoto, spon­dy­lar­thrite anky­lo­sante etc.) etc.

Les OGM Monsanto résis­tant au Roundup mais dont il faut rache­ter les semences à Monsanto chaque année car elles ne repoussent pas.…

Monsanto qui a rache­té Nestlé (indus­trie agroa­li­men­taire pol­luée, géné­rant de plus en plus de mala­dies), s’est marié à Bayer (notre voi­sin alle­mand, indus­triel chi­mique et phar­ma­ceu­tique), arri­vant ain­si à nos portes et per­met­tant ain­si le mariage entre les effets délé­tères de l’in­dus­trie chi­mique et les trai­te­ments phar­ma­ceu­tiques des mala­dies pro­vo­quées par la par­tie chi­mique du système…

Toute une chaîne se met en place de A à Z

Produits chi­miques sur les cultures et dans la nour­ri­ture, des­truc­tion des pol­li­ni­sa­teurs et dis­pa­ri­tion des fleurs et des fruits, OGM résis­tant au pes­ti­cides, mala­dies diverses, médi­ca­ments.

Et ain­si : ils tiennent tout le monde dans leurs mains…

Progressivement, ces géants broient tout sur leur pas­sage. Ne les lais­sons plus avancer !

Geneviève P.