Pour Maître Protat, l’extension du passe sanitaire est illégale

Maître Diane Protat, inter­viewée par FranceSoir, déclare avoir dépo­sé un recours auprès du Conseil d’État qu’elle porte pour l’association BonSens – mais qui sera audien­cé avec ceux d’autres col­lec­tifs comme « VIA /​La voie du peuple » de Jean-Frédéric Poisson ou encore le Cercle Droit et Liberté –, contre le décret du 25 novembre.

Pour mémoire, ce décret, pris à la suite de la confé­rence de presse d’Olivier Véran, fai­sait pas­ser la durée de vali­di­té des tests ava­li­sant un passe sani­taire de 72 à 24 heures et pré­voyait que toutes les per­sonnes de plus de 18 ans doivent effec­tuer une dose de « rap­pel » sept mois, au plus tard, après leur der­nière injec­tion afin de conser­ver un sché­ma vac­ci­nal com­plet. Il pro­mul­guait éga­le­ment l’impossibilité pour les habi­tants des ter­ri­toires d’Outre-Mer de se rendre en métro­pole s’ils ne sont pas vac­ci­nés, sauf motif impé­rieux. Pour Maître Protat, « les trois argu­ments avan­cés par le Conseil d’Etat sont caducs ».

En effet, au départ, pour jus­ti­fier le prin­cipe du passe sani­taire, le Conseil d’État avait avan­cé plu­sieurs argu­ments dont le prin­ci­pal était que cet « aus­weis » ne concer­ne­rait que les ras­sem­ble­ments de plus de 5 000 per­sonnes. Ainsi, le Conseil d’État consi­dé­rait que l’atteinte aux liber­tés fon­da­men­tales était limi­tée car ne concer­nant pas les acti­vi­tés de la vie quo­ti­dienne. Cet argu­ment est ren­du caduc du fait de l’extension du passe sani­taire annon­cée par Emmanuel Macron le 12 juillet der­nier. Tout comme l’argument consi­dé­rant que « l’extension du passe sani­taire était tolé­rable […] tant qu’il demeu­rait pos­sible pour les non vac­ci­nés de faire des tests gra­tui­te­ment. » Autant de réserves fou­lées au pied aujourd’hui par le gou­ver­ne­ment qui veut mettre toute la popu­la­tion à sa botte. Les 10 % de Gaulois encore réfrac­taires doivent abso­lu­ment mettre genou à terre. De gré ou de force et tous les moyens sont bons y com­pris les moins licites.

À pro­pos du dérem­bour­se­ment des tests pour les non-vac­ci­nés, Maître Diane Protat fait obser­ver : « C’est comme si l’on fai­sait payer la radio des pou­mons à un fumeur ».

L’audience devant le Conseil d’État est pro­gram­mée pour le mer­cre­di 8 décembre. Les conclu­sions de ce réfé­ré sont atten­dues d’un jour à l’autre. Nous ver­rons alors si les hauts Conseillers ont le cou­rage de rap­pe­ler à l’ordre ce gou­ver­ne­ment scé­lé­rat et même le cran d’invalider son der­nier décret. Au vu de ses pré­cé­dentes conni­vences, il est hélas per­mis d’en douter.