Les mandarins sont dans le pétrin

« Karim », le gen­til figu­rant de BFMTV à Nice et de l’AFP à Montreuil, vient à la res­cousse pour nous sor­tir un bobard gro­tesque, contre­dit par les auto­ri­tés publiques de san­té. Même Jean-François Delfraissy, pré­sident du Conseil scien­ti­fique, est bien obli­gé de le recon­naître : « Il est logique que les vac­ci­nés soient désor­mais les plus nom­breux à relayer le virus ».

La presse sub­ven­tion­née per­dant toute cré­di­bi­li­té, le Pouvoir s’ap­puie sur d’autres relais pour dérou­ler son plan tota­li­taire. Comme en Autriche, la France envoie les caciques de la méde­cine, pour main­te­nir le cli­mat de peur. Mais on connait trop la musique :

• après la pre­mière vague, la deuxième, et ain­si de suite, et main­te­nant la cin­quième,

• après les variants alpha, beta, del­ta — on ne sait plus très bien — (lire Variant Delta : pro­pa­gande de guerre du 9 juillet 2021), voi­ci à pré­sent Omicron,

• après la pre­mière dose, la deuxième qui n’é­tait pas pré­vue, mais qui ne sert plus à rien sans la troi­sième dose tan­dis qu’est annon­cée la qua­trième, et à demi-mot la vac­ci­na­tion permanente.

Les mandarins viennent prêter leur voix au narratif du Pouvoir qui a perdu toute crédibilité et signent une tribune honteuse dans la presse régionale :

Nice Matin, mar­di 14 décembre 2021

Morceaux choi­sis :

Nous consta­tons mal­heu­reu­se­ment de nou­veau qu’une cin­quième vague Covid abou­tit une aug­men­ta­tion signi­fi­ca­tive et inquié­tante de la charge hos­pi­ta­lière dans tout le pays. [ … ]

Actuellement, nous obser­vons que la part des patients non vac­ci­nés pris en charge au sein de nos éta­blis­se­ments fait cou­rir un risque sani­taire à l’en­semble de la popu­la­tion. [ … ]

Le per­son­nel de san­té est épui­sé, démo­ra­li­sé et nous devons col­lec­ti­ve­ment tout faire pour le pré­ser­ver et le sou­te­nir.[ … ]

La vac­ci­na­tion a prou­vé qu’elle pré­sen­tait un rap­port bénéfice/​risque écra­sant en sa faveur.[ … ]

Nous deman­dons à l’État de prendre ses res­pon­sa­bi­li­tés et de mettre en place les condi­tions d’une obli­ga­tion vac­ci­nale des adultes, comme cela s’en­vi­sage désor­mais dans plu­sieurs pays euro­péens. Lorsqu’une urgence sani­taire fait peser pen­dant des mois des risques majeurs sur la san­té de tous les citoyens d’un pays, il est de la res­pon­sa­bi­li­té de ses diri­geants de tout mettre en œuvre pour la protéger.[ … ]

Les auto­ri­tés médi­cales des Alpes Maritimes bafouent tout à la fois :

Rien que ça ! Et comme cela ne suf­fit pas, ces man­da­rins, qui se pré­tendent méde­cins, omettent que le vac­cin n’est pas un vac­cin mais une thé­ra­pie génique tou­jours en phase expé­ri­men­tale.

Ils oublient éga­le­ment que les labo­ra­toires fabri­quant ces potions ont décli­né toute res­pon­sa­bi­li­té, tout comme le corps médi­cal, sur leurs effets néfastes. Or ceux-ci, mul­tiples et très graves(1), ne peuvent être igno­rés des pro­fes­sion­nels de san­té, même s’ils sont déli­bé­ré­ment mas­qués par la cen­sure d’État qui inter­dit aux médias sub­ven­tion­nés de les énumérer.

Triste époque où toutes les ins­ti­tu­tions cen­sées pro­té­ger le Peuple, les malades, les pauvres ou les faibles, se dévoient en se sou­met­tant aux pou­voirs occultes oli­gar­chiques. En aban­don­nant leur fonc­tion sur l’au­tel des ambi­tions de car­rière, elles perdent toute légitimité.

Il sera bien dif­fi­cile de réta­blir la démo­cra­tie après ce sombre épi­sode qui nous rap­pelle quelquechose.

Georges Gourdin

(1) Par exemple : Les décès de pilotes éta­su­niens ont aug­men­té de 1 750 % après leur vac­ci­na­tion obli­ga­toire [source]