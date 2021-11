Autriche : le président de l’Ordre des Médecins veut attacher les gens et les injecter de force

L’Ordre des Médecins va encore plus loin ! En Autriche, le pré­sident de l’Ordre des Médecins, Thomas Szekeres, s’est expri­mé sur la vac­ci­na­tion obli­ga­toire lors de l’é­mis­sion L’heure de presse-ORF, dimanche [le 14 novembre 2021]. « Il fau­drait réflé­chir à « com­ment l’ap­pli­quer », a‑t-il expli­qué, en disant : « Je veux dire, la ques­tion se pose déjà de savoir si vous atta­chez quel­qu’un et si vous lui injec­tez ensuite la piqûre.«

Son vice-pré­sident, Harald Mayer, s’emploie lui aus­si à semer la panique face à la qua­trième vague qui serait en train d’ar­ri­ver, en se moquant « des poli­ti­ciens trop lâches pour impo­ser la vac­ci­na­tion obli­ga­toire pour tous ». D’ailleurs il envi­sage « une vac­ci­na­tion obli­ga­toire ain­si qu’un confi­ne­ment pour tous avant Noël ». Le ministre de la san­té Mückstein a déjà annon­cé ce confi­ne­ment. Et l’as­so­cia­tion des méde­cins de l’as­su­rance mala­die du Bade-Wurtemberg recom­mande à ses membres de tenir des heures de consul­ta­tion de 7 h à 7 h 10 pour les patients qui ne pré­sentent pas de preuve de la 3e injec­tion. Cela équi­vaut à un non-trai­te­ment ! Quant au corps médi­cal, il perd actuel­le­ment toute éthique et toute morale et se moque incons­ciem­ment du ser­ment d’Hippocrate. Ils ont peut-être fait des études de méde­cine, mais ce ne sont pas des méde­cins. Parce que les méde­cins doivent avant tout ne pas nuire…

• Le Président de l’Ordre des Médecins (ÄK) pour la vac­ci­na­tion obli­ga­toire géné­rale.

• Préparation pro­pa­gan­diste des pré­si­dents de Chambres de Commerce s’in­ter­roge sur ce qui est à venir : « Si l’on attache quel­qu’un et qu’on lui injecte ensuite la piqûre ».

• Le vice-pré­sident de l’Ordre des Médecins (ÄK) pour le confi­ne­ment et la vac­ci­na­tion obli­ga­toire géné­rale avant Noël.

• Le ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein (Verts), annonce le confi­ne­ment de tous les éta­blis­se­ments.

• L’Association des méde­cins de l’as­su­rance mala­die obli­ga­toire du Bade-Wurtemberg recom­mande une plage horaire de 10 minutes en tout pour les consul­ta­tions de TOUS les patients sans preuve de la 3e injection.

La mani­pu­la­tion Corona est sur le déclin. Les acteurs et les sbires du régime en sont conscients. Une der­nière bataille ? Ceci est recon­nais­sable au fait que les décla­ra­tions deviennent de plus en plus extrêmes. Le pré­sident de l’Ordre des Médecins, Thomas Szekeres, est par­ti­cu­liè­re­ment en vue à cet égard et ne manque pas une occa­sion de prou­ver qu’il fait par­tie de ceux qui ont étu­dié la méde­cine mais ne peuvent abso­lu­ment pas être qua­li­fiés de méde­cins. Car le pre­mier prin­cipe éthique de base de l’ac­tion médi­cale sti­pule que le méde­cin ne doit pas, ou ne devrait pas, avant tout, cau­ser un pré­ju­dice au patient(1).

Szekeres parle d’attacher les gens et d’injections de force

Il a été prou­vé que les confi­ne­ments entraînent des dom­mages psy­cho­lo­giques et phy­siques impor­tants. Comme le rap­porte le Wochenblick, le « groupe vul­né­rable » des mai­sons de retraite, dont on parle tant, est par­ti­cu­liè­re­ment tou­ché par cette mesure. Cela n’intéresse pas Szekeres. Il vou­lait déjà enfer­mer TOUS les Autrichiens en avril : « Enfermez toute l’Autriche. Et enfin, ache­tez des vac­cins », ful­mi­nait-il à l’é­poque. Avec les injec­tions expé­ri­men­tales de génie géné­tique, des dom­mages mas­sifs dus à des effets secon­daires et à des effets tar­difs ne peuvent être exclus. Mais cela ne concerne pas le méde­cin à la tête de l’Ordre des Médecins. Lors de l’heure de presse de dimanche, il s’est une nou­velle fois dis­tin­gué comme un pro­pa­gan­diste modèle. En ce qui concerne la vac­ci­na­tion obli­ga­toire, il a décla­ré que son intro­duc­tion était une déci­sion poli­tique, mais qu’elle avait un sens médi­cal afin de « réduire le nombre d’in­fec­tions ». Il a décla­ré qu’il fau­drait éva­luer « la réac­tion de la popu­la­tion, la manière de mettre en œuvre et d’ap­pli­quer ces mesures ». « Je veux dire, c’est alors déjà la ques­tion de savoir si on attache quel­qu’un et si on lui fait ensuite l’in­jec­tion », un tableau sor­ti d’un film d’hor­reur. Il ajoute qu’il ne peut pas l’i­ma­gi­ner. Il se pro­nonce expli­ci­te­ment en faveur du « fait que les per­sonnes non vac­ci­nées soient mas­si­ve­ment désa­van­ta­gées, même au travail ».

Mückstein annonce le confinement pour tous

Le vice-pré­sident de l’ÄK, Harald Mayer, est éga­le­ment favo­rable à l’o­bli­ga­tion géné­rale de vac­ci­na­tion et voit aus­si la néces­si­té d’un confi­ne­ment pour tous avant Noël. Il a fan­tas­mé auprès d’un quo­ti­dien : « Si la poli­tique autri­chienne conti­nue à être trop lâche pour décré­ter la vac­ci­na­tion obli­ga­toire pour tous, alors elle entraî­ne­ra toute l’Autriche dans un nou­veau confi­ne­ment, puis la qua­trième vague nous dépas­se­ra. » Apparemment, le ministre vert Mückstein, qui est cen­sé être res­pon­sable de la san­té, l’a enten­du. Car Mückstein a déjà annon­cé un confi­ne­ment géné­ral, qui doit être déci­dé mer­cre­di, comme le rap­porte le Wochenblick.

Une stratégie de propagande perfide

Le Wochenblick n’a fait état de cette forme de stra­té­gie de pro­pa­gande que récem­ment. Le Dr Roman Braun, expert en com­mu­ni­ca­tion et maître for­ma­teur en PNL, explique dans une inter­view AUF1 avec Elsa Mittmannsgruber, rédac­trice en chef du Wochenblick, que les inten­tions impo­pu­laires sont dif­fu­sées à l’a­vance de telle sorte qu’elles soient men­tion­nées mais avec dis­tance. Ce pré-ensei­gne­ment pour­rait alors res­sem­bler à ceci : « Il n’y aura pas de vac­ci­na­tion obli­ga­toire », « Il n’y aura pas de nou­veau confi­ne­ment »… Il s’a­git donc d’une stra­té­gie per­fide visant à pré­pa­rer les gens à quelque chose qui a été pré­vu pour l’avenir.….

Escalade totale – Aucun traitement sans la 3e injection

En Allemagne, la « Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg » (Association des méde­cins de l’as­su­rance mala­die obli­ga­toire du Bade-Wurtemberg) se moque éga­le­ment de l’é­thique médi­cale : « Le refus de la vac­ci­na­tion est impu­dent et socia­le­ment inac­cep­table », selon une cir­cu­laire adres­sée à ses membres. Cette ins­ti­tu­tion consi­dère : « Là où l’on met en dan­ger autrui, Corona et la vac­ci­na­tion ne sont plus une affaire pri­vée », indique encore la cir­cu­laire. Loin de toute éthique médi­cale, il pré­co­nise des règles de 2e et 3e injec­tions pour les visites des méde­cins et recom­mande aux méde­cins de tenir leurs consul­ta­tions pour les patients qui ne res­pectent pas ces règles de 7h00 à 7h10 – soit 10 minutes seule­ment ! Ce que l’a­vo­cate Beate Bahner, active depuis long­temps dans la résis­tance aux mesures sani­taires, en pense, vous pou­vez le voir dans sa vidéo par­ta­gée sur Facebook.

Par Christoph Uhlmann