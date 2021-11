Escher-Wyss avait par­ti­ci­pé à la fabri­ca­tion et à l’installation de la tech­no­lo­gie nucléaire au moins dès 1962, comme le montrent ce bre­vet pour un « dis­po­si­tif d’échange de cha­leur pour une cen­trale nucléaire » et ce bre­vet de 1966 pour un « réac­teur nucléaire à tur­bine à gaz. avec refroi­dis­se­ment d’urgence ». Après que Schwab ait quit­té Sulzer Escher-Wyss, Sulzer aide­rait éga­le­ment à déve­lop­per des tur­bo­com­pres­seurs spé­ciaux pour l’enrichissement de l’uranium afin de pro­duire des com­bus­tibles pour réacteurs.

Lorsque Klaus Schwab a rejoint Sulzer Escher-Wyss en 1967 et a com­men­cé la réor­ga­ni­sa­tion de l’entreprise en une socié­té tech­no­lo­gique, l’implication de Sulzer Escher-Wyss dans les aspects les plus sombres de la course mon­diale aux arme­ments nucléaires est deve­nue immé­dia­te­ment plus pro­non­cée. Avant que Klaus ne s’implique, Escher-Wyss s’était sou­vent concen­tré sur l’aide à la concep­tion et à la construc­tion de pièces pour les uti­li­sa­tions civiles de la tech­no­lo­gie nucléaire, par exemple la pro­duc­tion d’énergie nucléaire. Pourtant, avec l’arrivée de l’ardent M. Schwab, l’entreprise a éga­le­ment par­ti­ci­pé à la pro­li­fé­ra­tion illé­gale de la tech­no­lo­gie des armes nucléaires. En 1969, l’incorporation d’Escher Wyss dans Sulzer était entiè­re­ment ache­vée et ils seraient renom­més en Sulzer AG, sup­pri­mant le nom his­to­rique Escher-Wyss de leur nom.

Il a fina­le­ment été révé­lé, grâce à un exa­men et à un rap­port réa­li­sé par les auto­ri­tés suisses et un homme du nom de Peter Hug, que Sulzer Escher-Wyss avait com­men­cé secrè­te­ment à se pro­cu­rer et à fabri­quer des pièces clés pour les armes nucléaires au cours des années 1960. La socié­té, alors que Schwab était membre du conseil d’administration, a éga­le­ment com­men­cé à jouer un rôle clé dans le déve­lop­pe­ment du pro­gramme d’armes nucléaires illé­gales de l’Afrique du Sud pen­dant les années les plus sombres du régime d’apartheid. Klaus Schwab était une figure de proue dans la fon­da­tion d’une culture d’entreprise qui a aidé Pretoria à construire six armes nucléaires et à en assem­bler par­tiel­le­ment une septième.

Les banques suisses aide­raient à finan­cer la course sud-afri­caine aux armes nucléaires et, en 1986, Sulzer Escher-Wyss pro­dui­sait avec suc­cès des com­pres­seurs spé­ciaux pour l’enrichissement de l’uranium.