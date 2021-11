Aéroport de Nice : le grotesque enfumage (suite)

L’aéroport de Nice, à grands ren­forts de com­mu­ni­ca­tion et de publi­ci­té, pré­tend qu’il est « neutre en car­bone ». Pourquoi ceci est un men­songe ? :

• l’aé­ro­port de Nice NE comp­ta­bi­lise QUE ses émis­sions directes : bâti­ments, engins sur piste, etc.) soit 1 050 tonnes de CO 2 par an

• l’aé­ro­port de Nice NE comp­ta­bi­lise PAS ses émis­sions indi­rectes (avions qui décollent et atter­rissent) soit 123 000 tonnes de CO 2 par an (source DGAC Direction Générale Aviation Civile).

• la pré­ten­due neu­tra­li­té car­bone annon­cée par l’aé­ro­port de Nice NE porte donc QUE sur 0,85% de ses émis­sions de CO 2 ,

Au regard de l’Article L132‑2 du Code de la consom­ma­tion du 25 août 2020, cette pra­tique com­mer­ciale trom­peuse – à visée envi­ron­ne­men­tale – est condam­nable. Le Collectif Citoyen 06 sai­sit le Procureur de la République de Nice.

Collectif Citoyen 06