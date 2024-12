Des enfants des écoles niçoises exposés à la pollution de l’extension de l’aéroport de Nice

Sur requête de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (recours en annu­la­tion du per­mis de construire de l’extension T2.3), la socié­té des Aéroports de la Côte d’Azur a été som­mée de pro­duire une étude d’impacts envi­ron­ne­men­taux et sani­taires com­plé­men­taire, objet d’une enquête publique en cours.

1. Cette étude indique clai­re­ment qu’à proxi­mi­té de l’aéroport, deux écoles de Nice (mater­nelle Moulins et pri­maire Flore 2) vont subir jus­qu’à +20 % de cer­tains pol­luants, expo­sant ain­si des enfants niçois à la pol­lu­tion atmo­sphé­rique (dépas­se­ment jusqu’à +83 % au-des­sus des seuils OMS). Pire : en plus des autres écoles proches, une nou­velle école pri­maire et une crèche seront éga­le­ment expo­sées, puisque construites dans le quar­tier Grand Arénas à proxi­mi­té de l’aéroport de Nice.

2. Malgré ce risque sani­taire avé­ré, le maire de Nice, Christian Estrosi, a prio­ri­sé le busi­ness à la san­té des enfants niçois, puis­qu’il a réité­ré – en toute connais­sance de cause(2) – un avis favo­rable à l’extension de l’aéroport, en sep­tembre 2024. Pire, il n’a même pas consul­té les experts du CHU de Nice, ni même de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) RespirERA de Nice. Tout ceci dans le contexte, connu du maire, de la pol­lu­tion de l’air sur cette ville qui occa­sionne déjà des cen­taines de décès pré­ma­tu­rés chaque année.

3. Par ailleurs, cette même étude, réa­li­sée par l’aé­ro­port de Nice lui-même, recon­nait enfin, éga­le­ment for­mel­le­ment, les impacts annuels de son exten­sion :

+28 700 vols sup­plé­men­taires, près de 380 000 tonnes de CO2eq sup­plé­men­taires,

+25 % d’émissions de pol­luants atmo­sphé­riques en 2034, une expo­si­tion de la popu­la­tion au bruit accrue de +10% le jour et +15 % la nuit !

4. Mais en dépit de ces impacts envi­ron­ne­men­taux et sani­taires très impor­tants, recon­nus par l’aé­ro­port de Nice, il est incom­pré­hen­sible que le pré­fet des Alpes-Maritimes, le maire de Nice, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, le minis­tère de la tran­si­tion éco­lo­gique, pour­tant tous en charge de la pro­tec­tion de la popu­la­tion – par­ti­cu­liè­re­ment des enfants – et de notre envi­ron­ne­ment, aient fer­mé les yeux et vali­dé le pro­jet d’ex­ten­sion de l’aé­ro­port de Nice ! Sans comp­ter le silence de l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA).

5. Nous for­mu­lons le vœu que les juges de la Cour Administrative d’Appel de Marseille, ain­si que ceux du Conseil d’État (en attente), qui ren­dront leur ver­dict dans les tout pro­chains jours ramè­ne­ront toutes ces auto­ri­tés à la rai­son, en annu­lant défi­ni­ti­ve­ment le per­mis de construire de l’ex­ten­sion de l’aéroport.

À défaut, les consé­quences envi­ron­ne­men­tales et sani­taires iné­luc­tables ne pour­ront que faire l’ob­jet d’une atten­tion, non plus du juge admi­nis­tra­tif, mais du juge pénal.

Airy Chrétien

Thierry Bitouzé

pour le Collectif Citoyen06

Contact : contact@collectifcitoyen06.org