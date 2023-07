La clim : emblème de l’impasse de notre société

Qui est conscient que la climatisation est une totale aberration écologique ?

De quelque manière que l’on prenne le pro­blème : fabri­quer du froid passe par fabrique du chaud. Chacun le com­prend bien avec son réfri­gé­ra­teur : Chacun sait bien que le dos de son réfri­gé­ra­teur est chaud. C’est le prix à payer pour fabri­quer du froid à l’in­té­rieur du fri­go. La cli­ma­ti­sa­tion fonc­tionne sur le même prin­cipe : La dif­fé­rence tou­te­fois — et de taille — consiste à reje­ter le chaud à l’ex­té­rieur puisque c’est l’ha­bi­ta­tion que l’on veut refroi­dir. Plus il fait chaud dehors, plus on ins­talle de cli­ma­ti­seurs et plus il fera chaud dehors. On s’é­ton­ne­ra tou­te­fois de ne pas entendre beau­coup les Écolos sur le sujet. Pourquoi ?

Mais c’est aussi une aberration économique

Les quatre pre­mières étapes de ce sché­ma répondent à des cri­tères de pro­fi­ta­bi­li­té immé­diate. Les acteurs, pri­vés mais bien sou­vent aus­si publics, réa­lisent des pro­fits sur le petit tron­çon où s’exerce leur acti­vi­té et ne s’im­pliquent en aucune manière dans un cycle éco­no­mique plus ver­tueux. Le par­tage, la répa­ra­tion, le réem­ploi ou la remise à neuf contra­rient leur modèle éco­no­mique. Sans par­ler des déchets(1). Les entre­prises doivent faire du pro­fit pour payer des divi­dendes aux action­naires et des impôts à l’État, ce qui les rend com­plices de cette tur­pi­tude.

Il n’y a aucune vision à long terme de tous les acteurs éco­no­miques. « Après moi le déluge ! » « Jouissez sans entraves ! », héri­tage de Mai 68.

Allo, les Écolos ? Toujours pas là ? Il est vrai qu’ils sont tous « enfants de Mai 68 ».

La clim est une aberration sociale

Deux ans avant Mai 68, Jacques Dutronc voyait bien se pro­fi­ler ce monde petit-bour­geois hédo­niste et égocentré.