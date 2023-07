Sabrina Agresti-Roubache : Quo non ascendet ?

Sabrina Agresti-Roubache, plus forte que Christian Estrosi !

Issus tous les deux de milieux popu­laires, la poli­tique est pour tous les deux — comme tous les autres — l’ins­tru­ment de leur ambi­tion personnelle.

Tous les deux démarrent leur car­rière « à droite », dans le sens poli­ti­cien du terme, car ce posi­tion­ne­ment n’a aucun sens idéo­lo­gique. Les Niçois n’ou­blient pas les élans de sym­pa­thies de Christian Estrosi à l’é­gard de Jean-Marie Le Pen(1). On connait la suite.

Pour Sabrina Agresti-Roubache, c’est moins tran­ché. Elle entre en poli­tique sous l’é­ti­quette Les Républicains en se fai­sant élire à l’Assemblée régio­nale sous la liste de Renaud Muselier(2). Ressentant bien vite que son des­tin dépasse Marseille et le par­ti mori­bond de Muselier-Estrosi-Ciotti, elle s’ap­proche très tôt du can­di­dat Macron et devient l’a­mie de Brigitte :

Elle saute sur le train Renaissance (ex-La République En Marche) lors des élec­tions légis­la­tives de juin 2022 qui lui ouvrent la 1ère cir­cons­crip­tion des Bouches-du-Rhône. La voi­ci dépu­tée. Et main­te­nant ministre.

Qu’importe l’impopularité record de Macron, elle est ministre !

Qu’importent les scan­dales dans les­quels trempent tant de ministres ! Qu’importent les échecs de Macron depuis sa pre­mière élec­tion. Qu’importe cette odeur de fin de règne ! Elle est ministre. Ça doit être bien payé pour qu’elle accepte toutes ces compromissions.

Nous n’ou­blions cepen­dant pas que, soi­gnée à l’hy­droxy­chlo­ro­quine au CHU de Marseille, Sabrina Agresti-Roubache s’é­tait fait l’a­vo­cate du Pr Didier Raoult auprès de Macron qui était alors venu lui rendre visite à Marseille. Mais tout cela n’a abou­ti à rien puisque Macron a dérou­lé imper­tur­ba­ble­ment le plan « Injection expé­ri­men­tale pour tous » selon les recom­man­da­tions de ses spon­sors. Christian Estrosi avait éga­le­ment été soi­gné par le Pr Didier Raoult, mais cela ne l’a pas empê­ché de par­ti­ci­per acti­ve­ment au plan sata­niste des com­plo­teurs de Big Pharma(3). Tout comme Sabrina Agresti-Roubache.

Reconnaissons lui un atta­che­ment à son pays d’ac­cueil et à sa ville natale. C’est un bon point. Qu’en fera t‑elle ? Jusqu’où ira t‑elle entre la car­rière et la pro­bi­té poli­tique, si cela existe encore ?

Massimo Luce