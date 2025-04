Ils trichent tous !

Les Français com­prennent bien que les réac­tions effa­rou­chées des poli­ti­ciens cor­rom­pus et de la presse sub­ven­tion­née reflètent leur propre crainte que cela ne leur tombe des­sus, car…

À com­men­cer par la per­sonne qui est au som­met de l’État qui triche et ment comme elle res­pire. Les chefs d’in­cul­pa­tion d’ir­ré­gu­la­ri­tés liées aux dépenses de la cam­pagne pré­si­den­tielle lui sont éga­le­ment appli­cables(2). À cela s’a­joutent fraude fis­cale, men­songes sur son iden­ti­té et celle de son com­pa­gnon, ten­ta­tive d’empoisonnement (pseu­do-vac­cins), etc.

Et puis la jus­tice pour­rait s’oc­cu­per plus acti­ve­ment des pédo­philes Jack Lang et Olivier Duhamel, par exemple. Elle pour­rait éga­le­ment se pen­cher sur toutes les décla­ra­tions frau­du­leuses de patri­moine des élus, en com­men­çant par les ministres bien sûr(3), puis peu à peu en se pen­chant sur les dépu­tés, les maires.

La condam­na­tion de Marine Le Pen, au lieu d’être annu­lée, doit au contraire signa­ler le début d’une vaste opé­ra­tion « mains propres ».