Cagnes-sur-Mer devient un immense « laser game »

En son Conseil muni­ci­pal du 3 avril 2025, le maire de Cagnes 2.0 a invi­té les poli­ciers muni­ci­paux à pré­sen­ter aux élus leur nou­veau jouet high-tech :

le taser 10

Pour la coquette somme de 45 000 euros, soit 5 pis­to­lets à impul­sion élec­trique à 9 000 euros pièce, les poli­ciers muni­ci­paux robo­co­pi­sés vont battre le pavé armés de ce 10 coups de science fic­tion urbain. L’objet, d’un jaune cana­ri bien visible, sera sup­po­sé effrayer les méchants contre­ve­nants à l’ordre public répu­bli­cain. Voire, les élec­tri­fier pen­dant… 5 secondes à moins de 14 mètres.

C’est que cette arme de dis­sua­sion mas­sive com­mu­nale pré­sente deux avan­tages de taille :

• En pre­mier lieu, pro­té­ger la police. On le sait, pour un poli­cier, uti­li­ser son arme dite létale implique pour lui des consé­quences judi­ciaires insur­mon­tables. Alors que ces der­niers ont la vio­lence légi­time, l’IGPN, les juges, la vin­dicte popu­laire des racailles et gau­chistes de tous poils, tout le monde va lui tom­ber des­sus pen­dant des années. Sa vie de famille est anéan­tie. La pré­somp­tion d’in­no­cence devient la pré­somp­tion de culpa­bi­li­té.

SURTOUT NE PAS TIRER ! On se sou­vient de ce poli­cier qui sort de sa voi­ture en feu à Viry-Châtillon qui est raton­né par les racailles, pré­fé­rant prendre les coups sans sor­tir son arme. Sérieusement bles­sé, il sera même déco­ré pour ça.

• En second lieu et sur­tout, pro­té­ger les voyous. On le sait, chaque fois qu’un ambian­ceur de ban­lieue est mar­ty­ri­sé par les faibles-forces de l’ordre, les émeutes se déclenchent. On se sou­vient de Malik Oussekine, de Naël, de ces deux grillés dans le local élec­trique dans lequel ils s’é­taient réfu­giés et de bien d’autres dites bavures poli­cières.

Action réac­tion

En même temps, comme dirait l’autre, le SpeedPark du Shopping Promenade de Cagnes va pro­po­ser une pano­plie de nou­veaux loisirs.



Un kar­ting élec­trique, vingt pistes de bow­ling, une dou­zaine de billards, des salles de karao­ké, une quiz room et un laser game. Pardonnez tous ces anglicismes.

Ainsi, les vilains délin­quants pour­ront venir s’y entraî­ner aux pro­chains com­bats de rue qui les oppo­se­ront à nos poli­ciers sur­équi­pés de gilets pare balles, de ces tasers, de bombes lacry­mo, de leurs nou­veaux ton­fas (matraques téles­co­piques), de leurs camé­ras…

Ils pour­ront ain­si cour­ser les méchants en trot­ti­nettes avec leurs flam­bant neufs Segway.

Cagnes-sur-Maire est une ville au top de la modernité.

Dans la course à l’é­cha­lote sécu­ri­taire, quel gad­get fau­dra-t-il inven­ter quand ce taser sera dépas­sé ?

Michel Lebon