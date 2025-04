L’Europe est morte ! Vive l’Europe !

Les Français ne connaissent donc plus rien de leur Histoire ; bien moins for­més que les Russes, mais aus­si que leurs homo­logues Européens où la déca­dence a été glo­ba­le­ment moins rapide qu’en France, notre pays, qui consti­tuait au XVIIIe et au XIXe siècle le phare intel­lec­tuel de l’Europe et du monde.

Il était néces­saire de cou­per les petits Français de toute réfé­rence à leur Histoire pour qu’ils ne puissent plus se rat­ta­cher à un quel­conque pas­sé, sur­tout s’il avait été glo­rieux. Il s’agissait de for­mer des citoyens du monde, inter­chan­geables, mal­léables, sans repères et sans racines, donc sans pos­si­bi­li­té de se pro­je­ter dans l’avenir, condi­tion­nés, voire lobo­to­mi­sés, prêts à deve­nir de bons petits esclaves, puis de par­faits petits robots.

Ce legs, malé­fique sur le plan spi­ri­tuel, tout autant que famé­lique sur le plan de la connais­sance – il est amu­sant de consta­ter que ces deux mots font sou­vent bon ménage – est, lui aus­si, impu­table à l’emprise de la sous-culture amé­ri­caine qui a com­men­cé à pro­duire ses effets néfastes sur la France et l’ensemble du conti­nent euro­péen après la pre­mière guerre mon­diale.

L’idée euro­péenne est très jeune ; quelques dizaines de mil­liers d’années à peine, ce qu’a duré le cycle qui s’achève pour en éla­bo­rer l’esprit et les condi­tions de sa renais­sance, je veux dire : renais­sance à la fois du cycle et de l’Europe.



Le cycle auquel nous appar­te­nons aurait duré 64 800 ans(5).

Les larges plages de temps comme celle que nous venons d’évoquer appa­raissent pour le moins étranges pour une socié­té à qui on a appris depuis 2 000 ans à consi­dé­rer que le monde a com­men­cé avec les reli­gions mono­théistes.

L’apparition du mono­théisme juif, sui­vi du chris­tia­nisme et de l’islam, a entraî­né une concep­tion du temps dif­fé­rente de celle des antiques civi­li­sa­tions ; pour entrer dans la logique d’un dieu révé­lé qui aurait élu le peuple juif, il fal­lait qu’il y ait un début et une fin (de pré­fé­rence heu­reuse) à cette élec­tion réci­pro­que­ment par­ta­gée, il fal­lait donc adop­ter le concept d’un temps linéaire, concept arti­fi­ciel, qui amè­ne­rait celui, tout aus­si anti natu­rel, d’évolution et de « Progrès » (du pire au meilleur) qui a réus­si à s’imposer en oppo­si­tion à tout bon sens.

Pour les tra­di­tions anciennes qui se réfé­raient à la nature et à son fonc­tion­ne­ment, le temps était logi­que­ment cyclique (les astres, les sai­sons, les jours, les arbres et leurs feuilles, toutes les mani­fes­ta­tions natu­relles naissent, meurent et reviennent en per­ma­nence) et son dérou­le­ment était invo­lu­tif (du meilleur au pire), les choses de la vie natu­relle sur Terre allant tou­jours en se dégra­dant jusqu’à la mort et non pas en s’améliorant (on ne naît pas vieux décré­pi pour finir jeune et beau en par­faite forme).

Comment savons-nous que nous sommes exac­te­ment à la fin de notre cycle ?

Tout sim­ple­ment parce que les livres sacrés des anciennes civi­li­sa­tions, sur­tout indiens, ont décrit la façon dont se ter­minent tous les cycles et cette façon est peu ou prou iden­tique à chaque fin de cycle(6).

Le chris­tia­nisme, dans sa ver­sion catho­lique, a pu s’insérer en Europe parce qu’il a com­po­sé avec le sub­strat de l’héritage païen pré­chré­tien. C’est ce bras­sage sub­til, qui consti­tue une facette du génie euro­péen, qui per­mit ensuite au Moyen-Âge l’érection des apai­santes et har­mo­nieuses églises romanes et, plus tard, des éblouis­santes cathé­drales gothiques en Europe.

L’Amérique de Trump : le changement dans la continuité ?

Ce qui n’est pas le cas pour l’Amérique, où les pre­miers pil­grims (pèle­rins) étaient des puri­tains bibli­cistes pra­ti­quant la reli­gion du Livre unique, unique tout comme celui des juifs ou des musul­mans ; ces Puritains étaient d’austères dis­si­dents cal­vi­nistes de l’Église d’Angleterre chas­sés de leur terre natale, réfu­giés un temps en Hollande et débar­qués le 26 novembre 1620 du Mayflower à Plymouth dans le Massachusetts actuel.

On ne sait pas par quel miracle l’administration Trump a pu s’extraire si rapi­de­ment des griffes de la secte sata­niste qui avait pris en mains toutes les com­mandes des États-Unis.

L’Amérique, sur l’impulsion d’un Trump brus­que­ment éveillé aux réa­li­tés et à une situa­tion qui condui­sait son pays vers une fin rapide, a inver­sé la vapeur, manœuvre qui a réus­si à stop­per in extre­mis le des­tin du Titanic II qui parais­sait iné­luc­ta­ble­ment voué au nau­frage.

Le mou­ve­ment sata­niste, habi­tuel­le­ment dédié à l’inversion des valeurs et du lan­gage, s’était nom­mé « woke », qui signi­fie : l’éveil. Il a subi les consé­quences de son propre retour­ne­ment : c’est lui qui est en train de cou­ler.

Le jour­nal La Croix du 20 jan­vier 2017 (pre­mier man­dat de Donald Trump) nous donne des indi­ca­tions fort inté­res­santes concer­nant le pré­sident amé­ri­cain, qui nous aident à com­prendre le com­por­te­ment quelque peu fan­tasque du per­son­nage et ses moti­va­tions poli­tiques, ses pul­sions qui paraissent sou­vent bru­tales et basiques.

« Le pré­sident élu a été bap­ti­sé et confir­mé dans la First Presbyterian Church, l’église pres­by­té­rienne du quar­tier de Jamaica à Queens (New York) où il a gran­di. Dans les années 1960, ses parents ont rejoint la Marble Collegiate Church, sur la Cinquième ave­nue à Manhattan, atti­rés par la per­son­na­li­té de son pas­teur, Norman Vincent Peale. Cette église appar­tient à une autre déno­mi­na­tion pro­tes­tante, la Reformed Church in America, fon­dée en 1628. Donald Trump l’a fré­quen­tée pen­dant près de cin­quante ans et s’y est marié reli­gieu­se­ment avec sa pre­mière et sa seconde femme. Auteur du best-sel­ler The Power of Positive Thinking, publié en 1952, Norman Vincent Peale prê­chait l’optimisme et la réus­site, maté­rielle autant que spi­ri­tuelle. Supporter de Richard Nixon, très hos­tile à la can­di­da­ture du catho­lique John Kennedy en 1960, il admi­rait les hommes d’affaires pros­pères et truf­fait ses ser­mons d’anecdotes sur les grands indus­triels qu’il connais­sait. »

La for­ma­tion et la pen­sée de Trump semblent donc pou­voir être faci­le­ment cadrées dans leurs grandes lignes, qui rejoignent celles de l’Américain moyen, même quand ils ne sont pas mil­liar­daires, et qui se résument dans la devise natio­nale offi­cielle des États-Unis :

in God we trust, qui signi­fie nous avons confiance en Dieu, devise, faut-il le sou­li­gner, qui se retrouve éga­le­ment impri­mée sur le dol­lar, le billet.

Le pro­blème, pour nous qui ne pra­ti­quons pas tou­jours la langue de Donald Trump, c’est que, en fran­glais, le mot trust signi­fie plu­tôt un conglo­mé­rat finan­cier, indus­triel ou éco­no­mique. Et là, la devise du dol­lar appa­raît dans toute sa splen­deur sim­plis­sime : nous croyons, certes, en Dieu, mais aus­si aux affaires. Une vue-du-monde essen­tiel­le­ment maté­ria­liste, avec un zeste de reli­gion en guise de paravent.