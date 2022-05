Qu’est-ce que la Tradition primordiale ? par Pierre-Émile Blairon

Et si on reve­nait à la source, à la spi­ri­tua­li­té de nos plus loin­tains ancêtres indo-euro­péens ?

Avec ce petit livre à voca­tion didac­tique, Pierre-Émile Blairon répond aux aspi­ra­tions des Européens qui tentent de s’ac­cro­cher en der­nier recours à leurs antiques racines quand ils voient avec stu­peur et conster­na­tion leurs patries s’ef­fon­drer dans le grand mag­ma maté­ria­liste qui pré­side à toute fin de cycle.

L’auteur évoque les grandes ques­tions qui consti­tuent la trame des trois prin­ci­paux ouvrages qu’il a consa­crés au fabu­leux héri­tage de la Tradition pri­mor­diale.

La Tradition pri­mor­diale, qui défi­nit les bases spi­ri­tuelles sur les­quelles nos ancêtres ont bâti de pro­di­gieuses civi­li­sa­tions, est un prin­cipe fon­da­men­tal qui intègre l’Homme dans le grand cou­rant cos­mique pour en faire le régu­la­teur bien­veillant de la nature. C’est la repré­sen­ta­tion mythique d’un sys­tème éter­nel sans début ni fin, où rien ne se perd ni ne se crée — il n’y a rien de nou­veau sous le soleil — où l’Homme, conscience du monde cos­mique, est un maillon res­pon­sable, res­pec­tueux et soli­daire des autres règnes.

Ces anciennes connais­sances ont été mises à jour grâce l’in­tui­tion intel­lec­tuelle de cer­tains êtres éveillés tout au long des siècles qui nous séparent de la source ori­gi­nelle ; ces pion­niers nous démontrent que l’Âge d’or n’est ni une ques­tion de temps, ni une ques­tion d’es­pace mais qu’il est acces­sible à cha­cun, ici et main­te­nant, si tant est qu’il le veuille.

Pierre-Émile Blairon est l’un des rares écri­vains fran­çais actuels, à l’ins­tar de son ami le pro­fes­seur Paul-Georges Sansonetti, à consa­crer l’en­sem­blee de son œuvre à la connais­sance de la Tradition pri­mor­diale, prin­cipe immuable et per­ma­nent à l’o­ri­gine des tra­di­tions de tous les peuples du monde, repré­sen­tée chez les Indo-Européens par un conti­nent mythique enfoui depuis des mil­lé­naires sous les glaces du Pôle, 1’Hyperborée.

Né en 1948, Pierre-Émile Blairon réside en Provence.

Il par­tage ses acti­vi­tés lit­té­raires entre deux pas­sions :

• Les spi­ri­tua­li­tés tra­di­tion­nelles : il a créé la revue Hyperborée qui s’est consa­crée à l’his­toire spi­ri­tuelle de l’Europe et à son deve­nir. Son livre La Roue et le sablier a résu­mé la vue-du-monde de l’au­teur et des col­la­bo­ra­teurs de la revue.

• La Provence : il a fon­dé la revue Grande Provence et a écrit plu­sieurs ouvrages sur la Provence secrète : La Dame en signe blanc, le Guide secret d’Aix-en-Provence, le Guide secret de la Côte d’Azur et deux bio­gra­phies sur deux grands Provençaux : Jean Giono et Nostradamus.