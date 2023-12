Noël à la source !

Noël est un moment aussi enraciné en Europe que le sont nos cathédrales ou, plus modestement, nos églises de villages

Il sem­ble­rait que sa célé­bra­tion conti­nue à offus­quer cer­taines sen­si­bi­li­tés non-chré­tiennes et les obsé­dés du « vivren­semble » à tout prix déploient des pro­diges d’inventivité pour « gom­mer » le carac­tère sup­po­sé « osten­ta­toire » et « agres­sif » (sans blague !) de cette fête.

Avançons quelques pistes qui, je l’espère, déran­ge­ront quelques grin­cheux et sus­ci­te­ront inter­ro­ga­tions et curio­si­té chez beau­coup de lecteurs.

Commençons par l’évocation des Rois Mages qui nous transporte immédiatement en Perse avec le culte de Mithra

C’est dans l’évangile de Matthieu qu’il en est ques­tion. Et cette men­tion, ain­si qu’une autre, aus­si essen­tielle, dont nous allons repar­ler, change tota­le­ment le regard que l’on porte sur la nais­sance du Christ. En effet, ce sont d’abord les ber­gers qui accourent pour saluer l’enfant divin ; comme, du reste, dans l’histoire de Mithra. Puis viennent les trois Rois Mages. Or, en dehors de la Sainte Famille, ce sont les per­son­nages les plus impor­tants de ce moment. Rien que pour cela, la Crèche et ses san­tons insup­portent à des indi­vi­dus insuf­fi­sam­ment culti­vés pour com­prendre ce que cela signifie.

En effet, avant de por­ter tur­bans et habits évo­ca­teurs d’un Orient aus­si fas­tueux que mythique, nos fameux Mages, dans les plus anciennes repré­sen­ta­tions, sont coif­fés du bon­net phry­gien, à l’image de Mithra et de son clergé.

Comme on le voit sur cette cou­ver­ture en ivoire du manus­crit d’Etchmiadzin (Arménie), rédi­gé en 989, les Rois Mages arborent le bon­net – dit phry­gien – de la Perse ancienne, avant son isla­mi­sa­tion et, donc, indo-euro­péenne. Ils apportent des galettes striées de losanges tou­jours pré­sentes lorsque l’on fête les Rois.

Cette venue de trois repré­sen­tants de la reli­gion d’Ahura Mazda et de Mithra, n’a pas man­qué d’intriguer les théo­lo­gien. On les com­prend dans la mesure où c’est la pré­sence de la sacra­li­té perse qui vient rendre hom­mage à l’enfant qu’attend une des­ti­née hors du com­mun. Mais pour­quoi la Perse ? Dans le légen­daire de cette nation, avant que l’Iran n’existe, le peuple qui allait le com­po­ser, rési­dait dans une région boréale, non point blanche de glace mais mer­veilleu­se­ment ver­doyante. C’était l’Âge d’Or et l’harmonie régnait. Puis, en fonc­tion de l’involution cyclique énon­cée par l’I nde, la Perse et la Grèce, un froid ter­rible s’abattit sur ces contrées boréales et la blan­cheur s’en empa­ra. Une par­tie de la popu­la­tion se diri­gea vers le sud pour décou­vrir les pla­teaux de ce qui allait deve­nir l’Airyanem Vaehja, c’est-à-dire la « terre des Aryas »(1). Le der­nier shah d’Iran, Mahammad Reza Pahlavi por­tait encore le titre de Aryamehr (« Lumière des Aryens »). Mais il faut savoir qu’avant l’anéantissement de son royaume par la gla­cia­tion, le roi de ce temps, nom­mé Yima(2), fit construire, tou­jours selon la légende, une cita­delle sou­ter­raine des­ti­né à conser­ver un cer­tain nombre d’êtres par­faits qui vécurent durant l’Âge d’Or. Et ce, dans le désir de repeu­pler le monde après les tri­bu­la­tions qu’annoncent les textes sacrés de l’Iran. Comprenons bien que cette thé­ma­tique se pro­file en arrière-plan de la venue des Mages.

Conjointement à ces mes­sa­gers perses, il y a le départ de Joseph, Marie et Jésus pour l’Égypte afin d’échapper aux tueurs du roi Hérode char­gés d’assassiner tous les enfants nés durant cette période et, par­mi eux, l’éventuel futur « roi d’Israël » pré­vu par les pro­phé­ties. Accompagnant Moïse, les Hébreux s’enfuirent d’Égypte tan­dis que la Sainte Famille s’y réfu­gie. Il faut alors ima­gi­ner Jésus gran­dis­sant à l’ombre des pyramides.

Et c’est pré­ci­sé­ment cela qui nous inté­resse et per­met d’établir un paral­lèle avec la venue des Mages iraniens.