7 décembre 1941 : Pearl Harbor

La majorité des historiens vous le diront : les États Unis, grande puissance pacifique, furent lâchement agressés par les odieux japonais à Pearl Harbour. C’est établi !

Oui, mais… ce n’est pas aus­si simple. Un his­to­rien, Daryl S. Borgquist, a ana­ly­sé il y a quelques années le brouillon du dis­cours pro­non­cé le len­de­main de l’at­taque japo­naise par le pré­sident Roosevelt. Et il a ain­si décou­vert que ce docu­ment fut en fait écrit par une équipe de diplo­mates, diri­gée par le secré­taire d’État Adolph Berle, entre 8h30 et 12h30, le same­di 6 décembre, soit la veille de l’at­taque !

L’attaque ne fut donc pas une surprise

Il appa­raît que Roosevelt sou­hai­tait lan­cer les USA dans la guerre, contre l’a­vis de la popu­la­tion et contre la tra­di­tion iso­la­tion­niste amé­ri­caine, et qu’il était par­fai­te­ment au cou­rant de la pré­pa­ra­tion de l’at­taque japo­naise sur Pearl Harbor. Pire, il sem­ble­rait qu’il soit à l’o­ri­gine des déci­sions poli­tiques qui ont conduit à ce désastre.

Un ancien com­bat­tant de la seconde guerre mon­diale Robert S. Stinnett a démon­tré dans un livre « Day of deceit, the truth about FDR and Pearl Harbor » que le pré­sident amé­ri­cain a tout fait pour pous­ser l’Amérique à entrer en guerre contre le Japon. Un plan avait été éla­bo­ré, conte­nant 8 pro­vo­ca­tions devant conduire le Japon à décla­rer la guerre :