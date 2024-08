Macron n’aurait pas dû dire ça

En jan­vier 1989, le Pouvoir est-alle­mand parade dans les rues de Berlin :

À cette occa­sion (le 19 jan­vier 1989) Erich Honecker décla­ra lors d’une réunion du comi­té char­gé de pré­pa­rer les célé­bra­tions du 500e anni­ver­saire de Thomas Müntzer à pro­pos du Mur de Berlin : « Il exis­te­ra encore dans 50 et 100 ans […] Le mur de pro­tec­tion anti­fas­ciste sub­sis­te­ra aus­si long­temps que les condi­tions qui ont conduit à sa construc­tion ne seront pas modi­fiées. »(1) Poursuivant son aveu­gle­ment jus­qu’au bout Honecker célè­bre­ra le 7 octobre 1989 les 40 ans de la République Démocratique d’Allemagne : Le 9 novembre 1989, un mois à peine après cette célé­bra­tion, le Mur de Berlin tombait :

Le parallèle avec Macron et sa cérémonie d’ouverture des J.O. 2024 de Paris est saisissant

Il jubile alors : « Merci à tous ceux qui y ont cru. On en repar­le­ra dans 100 ans ! » Les mêmes mots qu’Erich Honecker avec son Mur : la même fan­fa­ron­ne­rie(2) à l’é­gard de l’Histoire.

Ces deux diri­geants, a prio­ri si dis­sem­blables, par­tagent en fait bien des choses :

• Leur Pouvoir ne leur vient pas du Peuple : Tous deux sont issus d’un par­ti unique qui les a mis en place. Le SED — Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Parti Socialiste Unifié d’Allemagne) pour Erich Honecker et le vir­tuel mais très actif « Front Républicain contre l’ex­trême droite » pour Macron. Ils dirigent un pays sans réelle légi­ti­mi­té démo­cra­tique tout en se réfé­rant à l’en­vi aux « valeurs démo­cra­tiques ».

• Ils ne sont que des exé­cu­tants de pou­voirs dis­crets : L’Internationale Socialiste pour Honecker et l’Internationale finan­cière pour Macron, qui ne sont en fait qu’une même enti­té.

• Ils sont étour­dis par leur pou­voir : Tous deux oublient leur condi­tion de man­da­taire et de char­gé de mis­sion. L’hubris les gagne, comme nous le mon­trons dans notre article Nos élites sata­nistes enva­hies par l’hubris(3). Et par suite :

• Ils n’ont rien vu venir : L’effondrement du bloc sovié­tique était annon­cé dès 1985 et la per­es­troï­ka de Mikhaïl Gorbatchev n’a fait qu’ac­com­pa­gner cette fin iné­luc­table. Mais Honecker, en bon sol­dat, conti­nuait la mis­sion qui lui était impar­tie.

Nous vivons actuel­le­ment la même chose en France : la Macronie s’ef­fondre depuis plu­sieurs années et cela est par­fai­te­ment per­cep­tible lors de chaque consul­ta­tion élec­to­rale. Cependant Macron conti­nue de faire le job et ne tient en place qu’au prix d’a­cro­ba­ties poli­ti­ciennes de plus en plus alam­bi­quées, d’un appui média­tique à la limite du gro­tesque et d’un contrôle poli­cier intru­sif et omniprésent.

Comme en RDA !

Cela est magni­fi­que­ment mon­tré dans « La vie des autres ».

Alors que la pla­nète entière est pro­fon­dé­ment offus­quée par la céré­mo­nie des Jeux Olympiques (nous le mon­trons suf­fi­sam­ment dans nos dif­fé­rentes édi­tions), Macron, lui, tout seul, pérore et s’i­ma­gine qu’il s’ins­crit dans l’Histoire. La conni­vence des médias sub­ven­tion­nés est gro­tesque et révèle par là même leur rôle dans cette mise en scène.

Qui sait si on repar­le­ra de cette céré­mo­nie dans 100 ans ? En tout cas, pas dans le sens où l’en­tend Macron. Si on en reparle, ce sera pour indi­quer le point culmi­nant de ce Pouvoir illé­gi­time et tota­li­taire qui a cru gou­ver­ner contre le Peuple.

En décembre 1989, les avo­cats géné­raux de la RDA entre­prirent sur la base d’une pro­cé­dure consti­tu­tion­nelle une pro­cé­dure judi­ciaire pour abus de pou­voir et haute tra­hi­son à l’en­contre d’Erich Honecker. À peine un an après son incar­tade sur les 100 ans du Mur de Berlin, le 29 jan­vier 1990, il est arrê­té par des poli­ciers est-alle­mands à sa sor­tie de l’hô­pi­tal où il avait été opé­ré d’une tumeur maligne aux reins. Il mour­ra en exil au Chili en mai 1994.

Un des­tin ana­logue attend Emmanuel Macron.