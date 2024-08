J.O. de Paris : Frankenstein s’est échappé !

Eh bien oui ! Encore une fois, la créature de Frankenstein a échappé à son maître !

Les monstres qui ont mon­té l’opération de sac­cage de la France (qu’ils ont appe­lée « céré­mo­nie d’ouverture des J.O. ») ne maî­trisent plus leur créature !

Rappelons que Frankenstein est le titre d’un roman écrit par l’Anglaise Mary Shelley en 1818, qui raconte l’histoire de la créa­tion, par un scien­ti­fique suisse nom­mé Frankenstein, d’une chi­mère(1) d’apparence humaine assem­blée de diverses par­ties de corps gla­nées par le savant dans les cime­tières. Dans l’imaginaire popu­laire, le nom de la créa­ture va prendre celui de son créateur.

Voilà qui nous met déjà dans l’ambiance de cette céré­mo­nie d’ouverture des J.O. de Paris 2024 qui ne nous aura rien épargné.

Plus inté­res­sant encore est le sous-titre de ce roman d’horreur : Frankenstein ou le Prométhée moderne. Pourquoi ce rap­pro­che­ment ? Prométhée fait par­tie de ces divi­ni­tés pri­mor­diales qui ont pré­cé­dé les Dieux de l’Olympe ; elles sont appe­lées Titans ; Prométhée est le plus emblé­ma­tique de ces Titans parce qu’il est char­gé de la créa­tion des humains ; il en fait des êtres à son image ; puis, après bien des péri­pé­ties, les Titans se révoltent contre les dieux de l’Olympe diri­gés par Zeus parce qu’ils en sont jaloux et parce qu’ils veulent les rem­pla­cer ; évi­dem­ment, il seront punis par Zeus, qui les chas­se­ra de l’Olympe et condam­ne­ra Prométhée à voir son foie dévo­ré par un vau­tour (ou un aigle selon les versions).

C’est à peu près la même his­toire que celle de Satan, cet ange rebelle qui se retrouve chas­sé du Paradis par Dieu, des­cend dans la maté­ria­li­té et se retrouve Prince de ce monde, prince de la Terre, où il est jeté et confiné

J’ai déve­lop­pé ce thème, assez com­plexe, dans plu­sieurs de mes pré­cé­dents articles(2) parce qu’il est capi­tal pour la com­pré­hen­sion de ce qui se passe dans les loges obs­cures des sectes qui nous dirigent et veulent faire de nous, humains, des robots ou des esclaves dans le meilleur des cas, le pire étant d’anéantir la plus grande majo­ri­té d’entre nous. Dans l’une et l’autre cir­cons­tance, Titan et Satan seront punis par Dieu parce qu’ils auront été gui­dés par l’hubris, qu’on peut défi­nir comme une vani­té nar­cis­sique débri­dée. On les appel­le­rait de nos jours des psy­cho­pathes, ou des mani­pu­la­teurs per­vers nar­cis­siques. Je sup­pose que vous voyez bien le type de pro­fil dont il est ques­tion et que vous pou­vez même inté­grer spon­ta­né­ment des noms à ce type de carac­tère. Je rap­pelle que les noms de Titan et de Satan ont la même ori­gine sémantique.

Un déchaînement d’horreurs

Personne n’est som­mé de croire à l’un ou l’autre Dieu trois fois unique de cha­cune des trois reli­gions du Livre issues toutes les trois du Proche et du Moyen-Orient, de la même manière qu’il ne s’agit pas de « croire » ou de ne pas « croire » à Satan ; mais la secte qui dirige actuel­le­ment le monde a choi­si son camp depuis fort long­temps : elle y « croit » et même reven­dique son atta­che­ment au démon. Ce n’est donc pas une ques­tion de « croyance » mais bien de « réa­li­té », une réa­li­té dont nous subis­sons tous les jours les méfaits ; la secte pédo-sata­niste qui envoie quo­ti­dien­ne­ment ses injonc­tions au monde et la secte trans­hu­ma­niste qui lui est inti­me­ment liée, pro­cèdent, la pre­mière, de Satan, et la deuxième, du Titan Prométhée.

Les réac­tions sont vives de par le monde à la suite de cette incon­ce­vable céré­mo­nie d’ouverture des J.O. de Paris où l’on a vu la repré­sen­ta­tion et le déchaî­ne­ment de tout ce qui consti­tue la néga­tion de toutes les valeurs que l’Humanité a por­tées depuis l’aube des temps de quelque reli­gion ou contrée qu’on se réclame : le beau, le bien, la bra­voure, le panache, le sens de l’amitié, l’amour de son pays, de sa terre, de ses tra­di­tions, de son patri­moine, le res­pect de la nature et de sa nature, celui de sa nais­sance, de sa per­sonne, de ses ori­gines et de ses ancêtres, celui de ses enfants, le dés­in­té­res­se­ment, le don de soi, la com­pas­sion et, par­ti­cu­liè­re­ment, en ce qui concerne la France et Paris, parce qu’il s’agissait de don­ner en repré­sen­ta­tion ces valeurs-là, à cette occa­sion-là : l’élégance et la dis­tinc­tion de ses femmes et de ses hommes, la beau­té de son archi­tec­ture mil­lé­naire, de ses pay­sages, de ses régions, de sa culture qui a envoû­té le monde, de sa langue, de son his­toire… Bref, à l’énoncé de ces valeurs immuables qui fondent une civi­li­sa­tion, on se dit que la bonne idée aurait été de faire appel pour cette orga­ni­sa­tion aux équipes du Puy-du-Fou(3) qui ont mon­tré leur com­pé­tence en ce domaine, savoir-faire qui les a ren­dus célèbres dans le monde entier.

Les coupeurs de tête

Je ne revien­drai pas sur les abo­mi­na­tions qui ont ponc­tué cette céré­mo­nie, tout le monde les a dénon­cées, sauf, peut-être, l’une d’elles, qui est pas­sée presque inaper­çue mais dont la répé­ti­tion en de nom­breuses cir­cons­tances et la sau­va­ge­rie même du geste ne cesse de m’interpeller.

On sait que la com­mu­nau­té du spec­tacle est par­ti­cu­liè­re­ment visée et choyée par la secte mon­dia­liste, du fait de son influence sur les esprits faibles (les ido­lâtres, les « fans »), et les sal­tim­banques sont som­més, sous peine de ne plus exis­ter, d’adhérer à l’adoration de Satan. J’en ai déjà fait état dans d’autres cir­cons­tances et articles, et je ne revien­drai pas sur les pres­ta­tions des trois étranges chan­teuses qui ont été sol­li­ci­tées pour se pro­duire ( à grands frais payés par le contri­buable) à cette occasion.

En revanche, et c’est là où je veux en venir, on voit, à plu­sieurs reprises, cer­tains des acteurs de cette mas­ca­rade effec­tuer un geste qui ne laisse aucune place au doute, celui de tran­cher la gorge (geste, bien sûr, tout à fait ami­cal et élé­gant, nous dirait l’AFP fac­tuel si on inter­ro­geait sur le sujet cette offi­cine de « véri­fi­ca­tion »).

• Première séquence : le dan­seur-étoile Germain Louvet qui fait le mou­ve­ment de se tran­cher la gorge en se pen­chant sur la petite fille qui fait par­tie du spec­tacle et qui effec­tue le même geste(4). Qui est cette petite fille ? Qui sont ses parents qui ont accep­té de la salir dans cette incroyable scène ?

Dans un article(5) de la presse « people », tel­le­ment com­plai­sant qu’il en devient fran­che­ment risible, on apprend que ce jeune gar­çon (qui laisse appa­raître un tes­ti­cule dans la séquence de la repré­sen­ta­tion de la Cène(6) est en couple avec un jour­na­liste de BFMTV (si, si, il n’y a pas de hasard) nom­mé Pablo Vivien-Pillaud. Je vous donne un extrait de cet article, juste pour détendre l’atmosphère : « Toujours très proche de sa maman, Pablo l’appelle tous les jours. Et s’entend aus­si très bien avec la mère de Germain, qui s’adresse à lui lorsqu’elle ne peut pas joindre son fils. Il éteint son télé­phone quand il répète quo­ti­dien­ne­ment à l’Opéra de 10 heures à 16 heures. Lorsqu’ils se ren­contrent, ils viennent d’univers dif­fé­rents, même s’ils gra­vitent cha­cun dans des sphères intel­los et artis­tiques. Pablo, qui a tra­vaillé dans des cabi­nets au minis­tère de la Culture ou à la mai­rie de Paris, avant de choi­sir la voie média­tique, est déjà très enga­gé à gauche et tous ses amis, dans des cercles mili­tants. ». C’est‑y pas mignon ? Croiriez-vous que ce fre­lu­quet ou son « com­pa­gnon » seraient capables d’égorger qui que ce soit ? Évidemment non ; ce geste fait par­tie de la pano­plie des « valeurs » fon­da­trices répu­bli­caines mises en scène avec la repré­sen­ta­tion, dans cette même céré­mo­nie, de la reine Marie-Antoinette déca­pi­tée par les racailles de l’époque, qui tient sa tête dans les mains.

• Deuxième séquence : Où l’on voit le chan­teur fran­co-algé­rien Slimane faire un simu­lacre de signe de croix qu’il ter­mine par une mimique d’égorgement ou d’étranglement(7) ; doit-on pen­ser qu’il y a un rap­port d’intention sym­bo­lique entre les deux gestes ? Certains se sou­viennent (il n’y a quand même pas si long­temps) que c’est ce chan­teur bêlant (oui, bêlant comme ces pauvres mou­tons égor­gés sans étour­dis­se­ment) qui a repré­sen­té la France à l’Eurovision cette année, une mani­fes­ta­tion tout aus­si mon­dia­liste et sata­nique que cette céré­mo­nie d’ouverture des J.O.

• Troisième séquence : La chan­teuse mil­liar­daire Taylor Swift, par­fai­te­ment incon­nue, en tout cas des Français, il y a quelques années, qui accom­plit ce geste au cours d’un tableau sata­niste(8).

Wikipedia, qui est deve­nu par­tie inté­grante du Système, sert ici d’officine de véri­fi­ca­tion : « Dans la pers­pec­tive de l’é­lec­tion pré­si­den­tielle du novembre 2024, une théo­rie du com­plot men­son­gère, sou­li­gnant sa forte expo­si­tion média­tique et celle de son com­pa­gnon Travis Kelce, la pré­sente comme ayant été recru­tée par le Pentagone pour pro­mou­voir la réélec­tion du démo­crate Joe Biden qu’elle avait sou­te­nu en 2020, au détri­ment de Donald Trump. »