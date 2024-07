L’Âge de fer

Comme à l’ac­cou­tu­mée, le Prince de ce monde, Satan, dont beau­coup ne per­çoivent pas la réa­li­té, et ses sup­pôts (qui, eux, s’en réclament ouver­te­ment), ne cachent rien de leurs inten­tions malé­fiques. Mais les humains, confor­ta­ble­ment ins­tal­lés dans leur déni, n’en veulent rien savoir.

Le clou (sic) du spec­tacle pré­pa­ré pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, fut la che­vau­chée du cava­lier de l’Apocalypse mon­té sur un che­val de fer (le fer, métal sym­bo­lique du der­nier âge de notre cycle, le Kali-Yuga), galo­pant dans les eaux souillées du Styx, le fleuve des Enfers, la Seine en l’occurrence.

Dans le Nouveau Testament, ce cava­lier est accom­pa­gné de trois de ses sem­blables qui ont pour mis­sion de repré­sen­ter, en guise d’a­ver­tis­se­ment au monde, le début de la fin des temps, « la bête de l’é­vé­ne­ment », dont par­lait Macron sur le ton du secret avec son petit sou­rire narquois.

« Et je regar­dai, et je vis paraître un che­val de cou­leur pâle ; et celui qui était mon­té des­sus se nom­mait la Mort, et l’Enfer le sui­vait ; et le pou­voir leur fut don­né sur la qua­trième par­tie de la terre, pour faire mou­rir les hommes par l’épée, par la famine, par la mor­ta­li­té, et par les bêtes sau­vages de la terre. » (Apocalypse 6, 1–8)

Quelques épisodes de ce spectacle abject

La chan­teuse (?) Gna Gna Kacamura a pris 700 000 euros pour trans­for­mer la Garde Républicaine en dan­seuses transgenres.

Céline Dion, qui était à l’ar­ticle de la mort, s’est réveillée brus­que­ment sur son lit d’a­go­nie quand elle a enten­du le chiffre de 2 mil­lions d’eu­ros pour pous­ser une chan­son­nette ; du coup, elle a tro­qué ce lit de misère pour celui, plus accueillant, du Royal-Monceau, un palace 5 étoiles pari­sien. Cette brusque gué­ri­son tient du miracle !

La scène de la Cène a tra­ves­ti, c’est le cas de le dire, en igno­mi­nie mal­saine et vul­gaire un sym­bole de la reli­gion chré­tienne : c’est un blasphème.

Lors du lever de dra­peau et de l’hymne des Jeux Olympiques, on nous montre une repré­sen­ta­tion à peine adou­cie – une tête de bœuf – du dieu car­tha­gi­nois Moloch-Baal consi­dé­ré comme un démon dans la Bible, sans doute à cause des sacri­fices qu’il réclamait.



Le Sabbat des sor­cières par Francisco de Goya entre 1797 et 1798(1)

Les bar­bares de la pseu­do-Révolution « fran­çaise » (en réa­li­té, quelques racailles avi­nées mani­pu­lées par les bour­geois d’alors : exac­te­ment comme aujourd’hui) ont à nou­veau triom­phé en déca­pi­tant une fois de plus la reine Marie-Antoinette ; ce fai­sant, c’est la France à qui ils ont cou­pé la tête sous les yeux de mil­liards de télé­spec­ta­teurs fai­sant com­prendre au monde entier que les Français qui approu­vaient ces agis­se­ments n’a­vaient rien à envier à leurs homo­logues islamistes.

Tout au long de ces J.O., le Système mon­dia­lo-sata­niste, repré­sen­té en France par le gou­ver­ne­ment et la majo­ri­té des poli­ti­ciens en place, s’est achar­né jusque dans les moindres détails à humi­lier chaque par­celle de notre sol, chaque pierre de notre patri­moine ; mais aus­si à cou­vrir de honte chaque Français qui a réus­si à res­ter digne, lucide et fier de ses racines immé­mo­riales et de son pays ; ces dis­si­dents ont eu beau­coup de cou­rage en s’in­gé­niant, au prix de mille dif­fi­cul­tés, à pas­ser à tra­vers l’é­norme machine de pro­pa­gande mise en place depuis des dizaines d’an­nées mais qui a révé­lé toute sa noci­vi­té et sa puis­sance avec l’ap­pa­ri­tion des contraintes pseu­do-sani­taires en 2020.