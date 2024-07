Les J.O. de l’humiliation

Paris souillé, Paris dégénéré, mais Paris… humilié

Ce qui devait être une céré­mo­nie d’ou­ver­ture des Jeux Olympiques, donc de près ou même de loin, liée au sport, n’au­ra été qu’une vul­gaire Olym Pride.

Depuis des mois, Paris est mon­té en puis­sance à coups de cen­taines de mil­lions d’eu­ros pour orga­ni­ser ce spec­tacle com­man­dé par la Mondialisation. C’est dans un Paris bun­ke­ri­sé par 44 000 bar­rières anti émeutes, dans des rues fil­trées par des QR Code comme au temps des paᛋᛋ sani­taires, par des lignes de métro fer­mées, etc. que s’est dérou­lé ce grand cirque de la vul­ga­ri­té. Dans une ville fan­tôme.



On ne com­mente pas ce qu’on n’a pas vu, aus­si je me suis fait vio­lence en regar­dant « ça », de 19h30 à 23h30. Je m’at­ten­dais au pire, ce fut bien au-delà.

On atten­dait Kaka Ragnagna à 700 000 euros et ses paroles salaces en Bamiléké-racaille. Avec Macron, il y a tou­jours un sup­plé­ment d’âme : Sa Garde répu­bli­caine a entou­ré l’ex­cré­ment doré à l’or fin, en se tré­mous­sant comme des Claudettes. Pauvre armée fran­çaise :



Et tout ce beau monde devant l’Académie fran­çaise, comme un bras d’hon­neur à notre langue.

En fil conduc­teur de la soi­rée, une bande de tra­ve­los rim­me­li­sés, a inlas­sa­ble­ment défi­lé sur une table repré­sen­tant la Cène. Les cathos doivent mor­fler. Nul doute que notre Pape liqui­da­teur a dû apprécier.

Avec Jésus en grosse vache dégénérée La bande qui fait ban­der Macron. Avec des enfants, c’est encore mieux ! Oui, je suis Belzébuth ♫

Je suis un bouc, je suis en rut

Oui, oui, oui, je vis dans l’or­dure

Je pue la sueur et la luxure ♪

La déca­dence à la romaine

C’est la sopra­no Axelle Saint-Cirel qui a chan­té la Marseillaise. Très bien du reste, en pro­fes­sion­nelle de l’Opéra. Sauf que l’ha­bit ne fait pas le moine et même dégui­sée en Marianne (l’illus­tra­tion de l’ar­ticle) cette chan­teuse repré­sente la force sym­bo­lique de la France : celle de notre Grand Remplacement. D’ailleurs, tout au long de ces tableaux soi­gneu­se­ment peints pour effa­cer le blanc, le noir sera sys­té­ma­ti­que­ment sur-repré­sen­té. Au final, c’est le couple noir Marie-José Pérec/​Teddy Riner qui allu­me­ra la flamme olympique.

Le jour anni­ver­saire de l’as­sas­si­nat du père Hamel le 26 juillet 2016, après les déca­pi­ta­tions d’Hervé Cornara en 2015, de Samuel Paty en 2020, tous ces gens qu’on oublie­ra parait-il jamais, ce sera à Marie-Antoinette d’ap­pa­raitre au bal­con de la Conciergerie, en tenant sa tête déca­pi­tée dans les mains.

Là sont toutes les valeurs de la République :

du gore, du sang impur, des égor­ge­ments culturels

Une seule « bonne trou­vaille », faire défi­ler les délé­ga­tions d’ath­lètes au fil de la Seine sur des Bateaux-Mouches.

Fluctuat mer­gi­tur ! Alors qu’on est en France, que la langue offi­cielle du Comité olym­pique est le fran­çais, les 205 pays seront pré­sen­tés sur les péniches en Anglais !

On remar­que­ra que les ath­lètes russes, per­so­na non gra­ta, ont pu par­ti­ci­per, mais pas se pré­sen­ter sous leur dra­peau. Par contre, les réfu­giés qui n’ont pas de dra­peau ont eu leur tran­sat sur une vedette. Dommage, on aurait bien aimé les voir sur un Zodiac. Vont-ils par­ti­ci­per aux épreuves de nage en eau vive dans la Méditerranée ?

Dès la fin de ce spec­tacle dégra­dant à la Fellini, BFMTV la sou­mise, s’est livrée au clas­sique exer­cice de micro-trot­toir. Unanimité géné­rale totale, tout a été extra­or­di­naire, émou­vant… « Je n’ai plus de mots tel­le­ment que c’é­tait beau ».

Céline Dion braille L’hymne à l’a­mour d’Édith Piaf

Séquence émo­tion On appré­cie­ra le show épous­tou­flant d’une seule chan­son par Céline Dion qui nous aurait coû­té quelques deux mil­lions d’euros.

J’espérais la pluie pour laver l’af­front fait à la France et aux Français. L’humiliation, l’ef­fa­ce­ment, le ridi­cule du début à la fin. Dieu m’a enten­du. Ce sont des trombes de mes larmes qui se sont déver­sées de façon inin­ter­rom­pue pen­dant ces quatre heures de souf­france.

Michel Lebon