La bobocrassie a la mèche rebelle

Notre illus­tra­tion ci-des­sus : dans l’hé­mi­cycle du Parlement euro­péen, l’eu­ro­dé­pu­tée sué­doise d’o­ri­gine ira­kienne, Abir Al-Sahlani, s’est cou­pé très osten­si­ble­ment une mèche de che­veux. L’Âne Hidalgo ne pou­vait pas être en reste :

L’Iran est ce pays deve­nu for­mi­dable depuis que la France a su y détrô­ner le Shah il y a 44 ans…

pour intro­ni­ser à sa place … une nou­velle dynastie :

Ce 13 sep­tembre, la police des mœurs ira­nienne a arrê­té une jeune Kurde, Mahsa Amini, au pré­texte qu’une mèche rebelle de che­veux dépas­sait de son voile islamique.

La mal coif­fée suc­com­be­ra à cette arres­ta­tion trois jours plus tard. Un rap­port médi­cal a affir­mé que la mort de Mahsa Amini a été cau­sée par une tumeur céré­brale et non par des coups de la police.

Alors que nous traî­nons notre affaire Malik Oussekine depuis 35 ans, ce pauvre étu­diant fra­gile mort tabas­sé par nos vio­lences poli­cières, les mol­lahs auront leur affaire Mahsa Amini. Mêmes pays, Iran et France, mêmes effets. D’ailleurs, nous aus­si nous avons une police des mœurs avec les Sandrine Rousseau « Barbecue »(1) ou Danièle Obono qui m’in­vite gen­ti­ment à « man­ger mes morts ».