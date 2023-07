Un pas de plus vers le fichage numérique TOTAL

Dans cet article du 4 août 2021, nous aler­tions sur la nou­velle carte d’i­den­ti­té numé­rique, conçue comme un ins­tru­ment de fichage numé­rique total : La nou­velle carte d’identité, pour vous filo­cher aussi

Qui peut croire que les don­nées figu­rant sur cette puce se bor­ne­ront à vos empruntes, votre adresse et votre date de nais­sance ? Demain, tou­jours pour de bonnes rai­sons, on pour­ra éga­le­ment trou­ver à l’infini tout ce qui vous concerne : la dré­pa­no­cy­tose, la vérole, la cir­con­ci­sion, le per­mis de pêche, la taille du bon­net, le QI, etc.

2023, nous y voilà !

C’est le bou­ton­neux Big Brother Gabriel Attal, ministre des comptes publics du gou­ver­ne­ment Borne, qui porte le pro­jet de fusion entre la carte d’identité et la carte vitale. Il a expli­qué que 20 mil­lions d’euros avaient été déblo­qués pour lan­cer ce pro­jet pour, avec ce pognon de dingue, lut­ter contre la fraude fis­cale. Ben voyons !



Une seule carte pour tout, avouez que ce sera bien pratique :

Déjà en 2020, tous les médias indi­quaient qu’il y avait des mil­lions de cartes vitales en ser­vice de plus que d’ha­bi­tants ! Le Point, par exemple, titrait : « En France, il y a 5 mil­lions d’as­su­rés sociaux de plus que de rési­dents »

Quid de tous ces assu­rés sociaux du reste du monde : vont-ils voir leur carte vitale effa­cée ou cette der­nière va-t-elle sub­ti­le­ment se trans­for­mer en CNI, soit en carte d’i­den­ti­té fran­çaise ? La réponse est dans la question.

La lessiveuse à la submersion migratoire est En Marche, forcée.

Des péti­tions cir­culent pour aler­ter les Français de cette menace. Le gou­ver­ne­ment se moque déjà des élec­tions, alors vous ima­gi­nez bien ce qu’il pense des péti­tions ! La police poli­tique com­plé­te­ra ses fiches… numériques.

Qu’on en finisse, que tout cela s’a­chève par une puce RFID dans le buf­fet et que tous les citoyens du monde soient français !

Michel Lebon