Covid-19, Philippe Aimar en remet une couche

De fait ce livre fait sou­vent réfé­rence au pre­mier et la lec­ture en est faci­li­tée si on l’a lu. Ce n’est pas indis­pen­sable pour autant : on peut très bien atta­quer le sujet direc­te­ment par ce « deuxième tome » que l’on peut lire aus­si comme un roman — noir, tel­le­ment on est dans la mani­gance et le crime — mais il est pré­fé­rable de lire posé­ment pour ten­ter de dis­cer­ner le rôle des uns et des autres. Et ce n’est pas simple mal­gré le tra­vail consi­dé­rable de l’au­teur de dres­ser le Who’s Who du Covid-19 (cha­pitre 11). Cette syn­thèse révèle qu”« il s’a­git juste d’une poi­gnée de per­sonnes évo­luant dans un monde ultra-clos, confi­den­tiel, pro­té­gé par des clauses radi­cales du res­pect abso­lu du secret. »

Philippe Aimar montre bien les pas­se­relles entre la presse, la finance (notam­ment la Fondation Bill & Melinda Gates), la FDA (Food & Drug Administration), l’OMS, Big Pharma bien sûr et même la CIA ! Il appa­raît que Bill Gates joue le chef d’or­chestre dis­cret de ce funeste ensemble qui œuvre à la dépo­pu­la­tion de la planète.

Ce deuxième volume est aus­si dense et aus­si déca­pant(3) que le pre­mier. Il n’est pas dans notre pro­pos de le résu­mer mais bien plu­tôt de vous inci­ter à le lire.

On apprend par exemple que Bill Gates s’est empa­ré de l’OMS à coup de mil­liards puis­qu’il avait bien com­pris qu’il pou­vait ain­si agir sur la réduc­tion de la popu­la­tion de la pla­nète sans pas­ser par les innom­brables struc­tures poli­tiques. Et pour­tant l’OMS ne satis­fait plus notre conspi­ra­teur qui crée une struc­ture paral­lèle entiè­re­ment dédiée à son pro­gramme de dépo­pu­la­tion, le GERM (Global Epidemic Response and Mobilization team).

On apprend aus­si que la Chine joue un rôle impor­tant dans ce pro­gramme (cha­pitres 9 et 10 : Bill Gates s’offre le minis­tère de la Santé chi­nois, et Quand Bill Gates s’offre les viro­logues de l’Armée Populaire). On croyait la Chine en guerre lar­vée avec les États-Unis. C’est plus com­pli­qué que cela. Pour Philippe Aimar : « Les auto­ri­tés chi­noises ont per­du le contrôle non seule­ment de qui se passe vrai­ment au sein du P4 de Wuhan, mais éga­le­ment sur cer­tains per­son­nels qui semblent tra­vailler du côté des Américains. » Décidément rien n’est simple !

On retrouve l’Ukraine dans ce mari­got putride. Peter Daszak, en bonne place dans notre Who’s Who, citoyen anglais d’o­ri­gine ukrai­nienne, a finan­cé avec de l’argent du Département de la Défense amé­ri­caine et d’autres ins­ti­tu­tions amé­ri­caines, de nom­breux labo­ra­toires mili­taires bac­té­rio­lo­gique en Ukraine, tel le labo­ra­toire P4 de Wuhan, construit par… la France ! Et on apprend tou­jours que Bill Gates avait nom­mé ce Peter Daszak chef de mis­sion pour mener l’en­quête inter­na­tio­nale à Wuhan sur l’o­ri­gine du virus Covid-13. Peter Daszak a long­temps affi­ché sur Twitter, ses sym­pa­thies pour les nazis ukrai­niens qu’il a héri­tées de son père Bodgan Dasnak, l’un des res­pon­sables du camp de concen­tra­tion de Janovska(4).

Le der­nier cha­pitre (table des matières ci-des­sous) est consa­cré aux effets des­truc­teurs sur l’ap­pa­reil géni­tal fémi­nin. Ce n’est pro­ba­ble­ment pas un hasard.

Lisez ce livre !

Il vous aide­ra à mieux com­prendre la situa­tion extra­or­di­nai­re­ment com­plexe et cru­ciale que nous tra­ver­sons.

Georges Gourdin