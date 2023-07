Émeutes : ne croyez pas qu’elles sont dues au laxisme du Pouvoir

2005 – 2023 : cela fait 18 ans !

Une géné­ra­tion ! Les émeu­tiers d’au­jourd’­hui sont donc les enfants des émeu­tiers d’hier(1).

Cet excellent mon­tage vidéo de Simon Laigle (jour­na­liste chez Brut) est une par­faite illus­tra­tion que nos diri­geants ne veulent pas régler le pro­blème de l’in­sé­cu­ri­té lié à l’im­mi­gra­tion. Du reste cela com­mence par inter­dire de le pen­ser, car pour la Police de la Pensée, il n’y a aucune cor­ré­la­tion entre l’in­sé­cu­ri­té inexo­ra­ble­ment crois­sante et l’im­mi­gra­tion incontrôlée.

La seule action des gou­ver­ne­ments suc­ces­sifs consiste à lar­moyer et à ânon­ner les mêmes billevesées.

Chirac 2005 – Macron 2023, c’est carrément du « copier-coller » !

Or nos diri­geants sont capables de prendre des déci­sions intran­si­geantes quand il le faut. Les Français n’ou­blient pas :

• que leur vote a été bafoué lors du réfé­ren­dum sur le Traité de Maastricht en sep­tembre 1992 ;

• que des mil­liers d’in­fir­miers et d’in­fir­mières ont été bru­ta­le­ment licen­ciés au pré­texte qu’ils refu­saient une injec­tion expé­ri­men­tale ;

• et plus récem­ment com­ment le gou­ver­ne­ment a fait pas­ser au for­ceps « sa » réforme des retraites.

Voici trois exemples connus de tous les Français qui démontrent que les gou­ver­ne­ments, quels qu’ils soient, sont bien capables de faire mal quand il le faut, encore une fois.

S’il ne se passe rien dans les ban­lieues pour éra­di­quer les émeutes une fois pour toutes, c’est bien que tous les gou­ver­ne­ments depuis — au moins — une tren­taine d’an­nées se com­plaisent de cette situa­tion. Pire ! Ils la fomentent.