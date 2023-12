Bénédiction des couples de même sexe, un geste progressiste qui sème le trouble en Afrique

Pour qui vit en Afrique au contact des popu­la­tions et des réa­li­tés locales, cette réac­tion pré­ven­tive et vigou­reuse des auto­ri­tés ecclé­siales n’est pas inso­lite. Dans des socié­tés afri­caines atta­chées à leurs tra­di­tions et à leurs reli­gions, où le terme ‘conser­va­teur’ n’est pas péjo­ra­tif mais fac­teur de sta­bi­li­té et de péren­ni­té, les auto­ri­tés spi­ri­tuelles exercent encore un magis­tère moral sur la population.

Or, comme nous l’avons déjà rap­por­té ici(3), une nou­velle forme de colo­ni­sa­tion, idéo­lo­gique, enva­hit l’Afrique à tra­vers divers thèmes comme l’écologie, le pro­grès, les iden­ti­tés de genre. Pour ces lob­bies pro­gres­sistes en quête de milieux de pro­pa­ga­tion, l’Afrique repré­sente un immense réser­voir de mili­tants jeunes, peu édu­qués, pauvres et donc manipulables.

En juin 2022, nous avions expli­qué ici(4) com­bien la ten­ta­tive des États-Unis d’imposer en Afrique la culture LGBT(5) heur­tait les cultures, les tra­di­tions et les sen­si­bi­li­tés locales. Un an après, une mani­pu­la­tion cultu­relle(6) pré­ten­dait sans ver­gogne que l’homosexualité serait une tra­di­tion afri­caine. Cette vague idéo­lo­gique, offen­sive et offen­sante, uti­lise tous les moyens pour s’imposer.

Une mise au point fon­dée, mais qui amal­game des réa­li­tés incomparables.

Le Vatican, par sa Déclaration, rap­pelle le sens des béné­dic­tions non ritua­li­sées. Celle dont il s’agit ici est « un simple geste qui consti­tue un moyen effi­cace pour accroître la confiance en Dieu des per­sonnes qui le demandent, en évi­tant qu’elles deviennent un acte litur­gique ou semi-litur­gique, sem­blable à un sacre­ment. » Dont acte.

Pour autant, la Déclaration traite sur un pied d’égalité inac­cep­table en Afrique, des réa­li­tés dis­tinctes, les « couples de même sexe » et ceux « en situa­tion irré­gu­lière pour l’Église ». Maladresse invo­lon­taire ou confu­sion inten­tion­nelle, cet amal­game est per­çu comme cho­quant par les couples hété­ro­sexuels « en situa­tion irré­gu­lière pour l’Église » du fait des cir­cons­tances. En par­ti­cu­lier, les per­sonnes divor­cées rema­riées, tou­jours invi­tées à régu­la­ri­ser leur situa­tion, com­pa­rées injus­te­ment aux per­sonnes atteintes de troubles iden­ti­taires, couples non com­po­sés d’un homme et d’une femme au sens bio­lo­gique du terme, les­quels n’ont aucune inten­tion de « régu­la­ri­ser leur situa­tion ».

Une conces­sion à l’air du temps qui ne béné­fi­cie­ra pas à l’Église.

Ainsi, en pré­ten­dant cla­ri­fier un point de doc­trine sur un sujet de bru­lante actua­li­té, le Vatican embrouille les esprits et attise les braises de ten­sions com­mu­nau­taires tou­jours lar­vées, qui ne demandent qu’à se réveiller dans des pays afri­cains en quête per­pé­tuelle de cohé­sion iden­ti­taire. Du trouble pri­vé aux troubles publics, le pas est vite fran­chi et les motifs ne manquent pas.

Si l’intention inavouée de ce geste était de s’attirer de la sym­pa­thie popu­laire et de nou­veaux fidèles, ou d’en faire reve­nir, on peut dou­ter de son effi­ca­ci­té. Le nombre d’éventuels ral­liés à la cause de l’Église ne com­pen­se­ra pas celui des fidèles qui s’en sont déjà éloi­gnés ou vont le faire, regret­tant la dérive huma­ni­ta­riste d’une Église désa­cra­li­sée, déspi­ri­tua­li­sée. C’est d’autant plus vrai sur le conti­nent afri­cain dont les sta­tis­tiques démo­gra­phiques disent que la popu­la­tion de plus d’un mil­liard d’habitants, dont plus de la moi­tié a moins de 25 ans, est en passe de dou­bler d’ici 2050. Le suc­cès crois­sant des mou­ve­ments spi­ri­tuels et des églises concur­rentes, en par­ti­cu­lier évan­gé­liques sous toutes ses formes, montre l’attrait des solu­tions immé­diates de bon­heur pro­po­sées sans effort – ni contrainte autre que financière.

Enfin, le car­di­nal Robert Sarah, ori­gi­naire de Guinée Conakry, reste une auto­ri­té morale écou­tée et res­pec­tée en Afrique. Il a tou­jours inci­té l’Afrique et l’Asie à pro­té­ger leurs cultures et leurs valeurs propres. Dans« Le soir approche et déjà le jour baisse »(7), il pré­cise : « Il y a pro­grès si une réa­li­té s’am­pli­fie et s’a­mé­liore en demeu­rant elle-même ; si elle se trans­forme en une autre réa­li­té, il n’y a que chan­ge­ment, pas pro­grès ». À méditer.

Jean-Michel Lavoizard