Une prière pour Zakhar

Qui connaî­trait chez nous tous ces noms héroïques, celui du légen­daire pré­sident de la République popu­laire de Donetsk Alexandre Zakhartchenko, l’anti-Zelensky par excel­lence, celui d’Arseni Pavlov (dit Motorola), chef mythique du bataillon Sparta, ou encore celui de Vladimir Joga (dit Vokha), son fidèle et cou­ra­geux suc­ces­seur, et ceux de tous les autres héros et mar­tyrs venus fou­ler le sol du Donbass au cours de ces dix der­nières années, sans les œuvres majeures et ines­ti­mables que repré­sentent Ceux du Donbass et Certains n’i­ront pas en enfer, écrites dans la sobrié­té d’un style débor­dant de véri­té par l’incontournable Zakhar Prilepine ?

Issu d’une gauche tumul­tueuse sor­tie tout droit des champs de ruines du chaos post-sovié­tique, rom­pu au coup de feu au cours de la pre­mière guerre de Tchétchénie, naz­bol(1) dans l’âme pour tou­jours et éper­du­ment fier de sa rus­si­té, Zakhar Prilepine aura réus­si l’ex­ploit, incon­ce­vable sous nos contrées irré­mé­dia­ble­ment embour­geoi­sées, de pas­ser du vain sta­tut ado­les­cent de mili­tant à celui, deve­nu si rare, car adulte et his­to­rique, de par­ti­san. Et si les imbé­ciles de Libération, d’Actes Sud, des Inrocks et de toute la clique bien­pen­sante de la vieille gauche fran­çaise déran­gée (à défaut d’être déran­geante) l’ont por­té au pinacle jusqu’en 2014 et L’Archipel des Solovki, ne vou­lant voir en lui qu’un doux ban­dit révo­lu­tion­naire mi-rocker mi-punk, repre­nant vaillam­ment le flam­beau de la dis­si­dence poli­tique à Anna Politkovskaïa au sein de la Novaïa Gazeta, force est de consta­ter que la réa­li­té du conflit du Donbass, avec le moment de véri­té qu’il a néces­sai­re­ment impo­sé, aura révé­lé à nos tristes révo­lu­tion­naires d’opérettes pari­siennes le véri­table Zakhar Prilepine. Ces bons bour­geois, qui ne par­viennent à per­ce­voir le monde et la réa­li­té qu’à tra­vers le prisme réduc­teur de leur infâme petit miroir égo­tique, auront appris à leur dépend que toute dis­si­dence anti-pou­ti­nienne était loin d’être benoî­te­ment libé­rale. En se révé­lant, dès le début du conflit, fervent chré­tien et défen­seur jusqu’au-boutiste de sa Sainte Russie, Zakhar Prilepine a rejoint Alexandre Douguine au rang des parias abso­lus et autres « ultra-natio­na­listes » de commodités.