À Nice et à Cannes, les aéroports font beaucoup trop de bruit

Communiqué de Stop Extension Aéroport Nice

Dans le cadre de la semaine de lutte inter­na­tio­nale contre les nui­sances sonores aéro­por­tuaires, l’Alliance Écologique et Sociale 06 se mobi­lise, comme des cen­taines d’autres col­lec­tifs et asso­cia­tions dans toute l’Europe.

Le bruit est le 2e fac­teur envi­ron­ne­men­tal impac­tant signi­fi­ca­ti­ve­ment la san­té des Européens (après la pol­lu­tion de l’air)(1).

Son coût social sur la san­té est esti­mé à 147 mil­liards d’euros par an, dont 98 mil­liards dus au bruit émis par les trans­ports (sources OMS 2018, ADEME 2021). Les experts rap­pellent que les nui­sances sonores génèrent hyper­ten­sion arté­rielle, pro­blèmes car­dio­vas­cu­laires, troubles du som­meil, de la san­té men­tale et de la concen­tra­tion. Ses impacts se mesurent en perte de pro­duc­ti­vi­té, en dif­fi­cul­tés d’apprentissage, en impacts sur la faune (ex zone Natura 2000 de la basse val­lée du Var), mais éga­le­ment en dépré­cia­tion des biens immobiliers.

Les sources de bruit sont nom­breuses et concen­trées sur le lit­to­ral azu­réen, et niçois en par­ti­cu­lier : pré­sence d’axes rou­tiers très denses (A8, voie Mathis, Promenade des Anglais, etc.), dizaines de mil­liers de deux-roues moto­ri­sés, axes fer­ro­viaires et bien sûr l’aéroport inter­na­tio­nal de Nice. Chaque année, le pre­mier aéro­port de pro­vince connaît plus de 175.000 décol­lages et atter­ris­sages d’avions com­mer­ciaux et d’avions pri­vés, occa­sion­nant une pres­sion sonore constante sur la popu­la­tion locale, du fait de sa grande proxi­mi­té avec le milieu urbain. Ces nui­sances sonores affectent autant le lit­to­ral, sur les deux rives du fleuve Var, que l’arrière-pays avec les mon­tées à forte puis­sance des appa­reils vers le nord. Il en est de même pour l’aéroport de Cannes-Mandelieu, 2e aéro­port d’aviation d’affaires en France, éga­le­ment géré par la socié­té des Aéroports de la Côte d’Azur.

Ce que nous deman­dons

Face à ce véri­table fléau de san­té publique et à cette source per­ma­nente d’inconfort et de mal-être pour les habi­tants, nous deman­dons :

• l’abandon défi­ni­tif du pro­jet d’extension T2.3 de l’aéroport de Nice, qui per­met­tra une hausse du tra­fic aérien de 20.000 vols par an,• l’arrêt de la créa­tion de nou­velles lignes aériennes,

• l’arrêt du mar­ke­ting agres­sif pour faire venir tou­jours plus de tou­ristes du monde entier,

• une très forte réduc­tion de l’aviation d’affaires (66.000 vols par an à Nice, moi­tié avion, moi­tié héli­co­ptères),

• une prio­ri­sa­tion bud­gé­taire sur le déve­lop­pe­ment des alter­na­tives bas-car­bone, et de l’offre fer­ro­viaire en particulier.

La hausse constante du tra­fic aérien (com­mer­cial et non-com­mer­cial) est tota­le­ment contraire aux enga­ge­ments de réduc­tion des émis­sions de gaz à effet de serre, et contraire à toutes les recom­man­da­tions sani­taires concer­nant notam­ment le bruit.

Contact : stop.extension.aeroport.nice@gmail.com