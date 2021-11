Les raisons cachées du désordre mondial

Comment l’i­dée de démo­cra­tie a‑t-elle cédé le pas au chaos uni­ver­sel, fait de guerres éco­no­miques, de ter­ro­risme, d’in­ter­ven­tions mili­taires « pré­ven­tives », de « révo­lu­tions colo­rées » etc. ? Derrière les appa­rences, qui sont les réels pro­ta­go­nistes de la géo­po­li­tique mon­diale ? Les Gilets jaunes sont-ils une résur­gence du rêve démo­cra­tique né en Occident ?

L’analyse juri­dique, ins­ti­tu­tion­nelle, éco­no­mique et moné­taire faite dans le pré­sent ouvrage, qui consi­dère les évo­lu­tions his­to­riques natio­nales et inter­na­tio­nales, per­met de sai­sir la réa­li­té cachée du pou­voir actuel. Derrière le pou­voir poli­tique appa­rent se pro­file, dans un jeu d’ombres et de lumières, le véri­table pou­voir mon­dial. Les États sont majo­ri­tai­re­ment deve­nus des coquilles vides, dénués de toute légi­ti­mi­té poli­tique, d’au­to­no­mie et de souveraineté.

Depuis l’é­poque des grandes décou­vertes et de la fusion, par Oliver Cromwell, des puis­sances mili­taire et finan­cière, le « fait poli­tique » a pro­gres­si­ve­ment, par­tout dans le monde, cédé la place au « fait éco­no­mique ». Les actuelles « démo­cra­ties » ne repré­sentent pas les inté­rêts des popu­la­tions mais les inté­rêts de ceux qui financent les cam­pagnes élec­to­rales et les « par­tis ». Ces don­neurs d’ordre se cachent der­rière les pan­tins poli­tiques et l’a­no­ny­mat des capi­taux pour échap­per à toute responsabilité.

Les grands déten­teurs de capi­taux opèrent à par­tir de leur quar­tier géné­ral de la City et répar­tissent leurs forces dans les para­dis fis­caux qui ont fleu­ri aux quatre coins du monde. Les allé­geances actuelles fonc­tionnent sur le modèle de l’hom­mage-lige féo­dal, à la réserve près que ces liens de subor­di­na­tion sont occultes. Dans les cou­lisses, le véri­table modèle de nos démo­cra­ties modernes est le fonc­tion­ne­ment des mafias.

Les « ban­quiers-com­mer­çants » ont construit leur puis­sance, au fil des siècles, par le contrôle des mon­naies et des « lois ». D’origine anglo-saxonne, ce sys­tème a, sous cou­vert de « liber­té », rem­pla­cé le modèle de droit conti­nen­tal tra­di­tion­nel. Les ban­quiers ont éla­bo­ré un arché­type mon­dial de socié­té sans ordre moral via le droit des affaires. Ce « modèle affai­riste » a pha­go­cy­té toutes les branches du droit – y com­pris les normes comp­tables -, les « sciences éco­no­miques », les sys­tèmes moné­taires, finan­ciers et ins­ti­tu­tion­nels, natio­naux et internationaux.

Ce vaste mou­ve­ment de pré­da­tion, com­men­cé au XVIIIème siècle, a subi plu­sieurs accé­lé­ra­tions sen­sibles pour fina­le­ment s’im­po­ser dans le cou­rant du XXème siècle. Peu à peu, le modèle impé­rial anglo-saxon génère, par­tout dans le monde, un glis­se­ment vers l’es­cla­va­gisme légal. Il ne reste plus aux ban­quiers-com­mer­çants qu’à par­faire leur oeuvre en ins­ti­tuant offi­ciel­le­ment un gou­ver­ne­ment mon­dial, que leurs par­ti­sans appellent d’ores et déjà « nou­vel ordre mondial ».

Toutefois, il existe des échap­pa­toires au sombre des­tin pro­mis par les ban­quiers. Outre ses ana­lyses, le pré­sent ouvrage pro­pose des solu­tions juri­diques, ins­ti­tu­tion­nelles et moné­taires per­met­tant de sor­tir de la nasse civi­li­sa­tion­nelle dans laquelle nous nous sommes col­lec­ti­ve­ment enferrés.

Valérie Bugault fait ce qu’une forte majo­ri­té de ses confrères n’osent pas faire. Elle sou­lève les tapis et pré­sente une vue des choses qu’on a beau­coup de mal à trou­ver ailleurs. Elle le fait avec la com­pé­tence et les connais­sances que lui confèrent ses titres et son goût de la recherche uni­ver­si­taire, mais aus­si les nom­breux échanges de ter­rain qu’elle entre­tient avec des experts de dif­fé­rents pays.