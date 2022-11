Halloween et la secte du sang

Si Satan n’existe (peut-être) pas, les sata­nistes existent bien, et ils sont par­tout, et sou­vent plus proches de vous que vous ne le soupçonnez.

Il est abject et cri­mi­nel de sou­te­nir de quelque façon que ce soit et sous quelque pré­texte que ce soit la pédo­phi­lie et les pédo­philes. Récemment, l’affaire Lola n’est peut-être rien d’autre qu’un épi­sode de plus de leurs agis­se­ments. Nous ne sau­rons sans doute jamais pour­quoi cet évé­ne­ment a mal tour­né jusqu’à être révé­lé au grand jour. Et on se sou­vient qu’il n’y a guère de temps (quelques semaines), un magis­trat avait ten­té de livrer, par le biais d’internet, sa fillette de 12 ans aux milieux pédo­philes en leur recom­man­dant d’exercer sur elle quelques pra­tiques immondes ; il s’en est sor­ti… avec du sur­sis. Et je ne par­le­rai pas (plus qu’en en men­tion­nant deux d’entre eux) des pédo­philes qui bran­dissent comme un dra­peau leurs actes ignobles, en les racon­tant à la télé­vi­sion ou dans leurs livres, tels Cohn-Bendit ou Matzneff, fiers d’avoir détruit, au moins men­ta­le­ment, des dizaines de vies à peine ébauchées.

Pierre-Émile Blairon