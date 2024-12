Aucun commentaire

L’abbaye de Roseland à Nice a une bien longue his­toire qui remonte au XVIIe siècle(1), et qui est le reflet de l’his­toire de Nice : gran­deurs et déca­dences, au plu­riel. En 1968, la ville de Nice, dans le cadre d’un mor­cel­le­ment de la pro­prié­té obtient la nue-pro­prié­té du bâti­ment et d’une par­tie des jar­dins, la famille héri­tière ne par­ve­nant plus à les entre­te­nir. Les tra­vaux de res­tau­ra­tion sont si lourds que la Ville de Nice ne les entre­pren­dra jamais. En sep­tembre 1996 l’é­di­fice est clas­sé au titre des monu­ments his­to­riques. Est-ce pour cela qu’il tombe à l’a­ban­don au sein d’une rési­dence de 600 appar­te­ments répar­tis dans sept grands bâti­ments sur le domaine.

La Ville de Nice cherche à son tour à s’en débar­ras­ser, écra­sée par un endet­te­ment abys­sal sévè­re­ment cri­ti­qué par l’an­cien atta­ché par­le­men­taire de Christian Estrosi et actuel dépu­té de la 1ère cir­cons­crip­tion de Nice, Éric Ciotti(2).

Qui cela peut-il intéresser ?

Le com­père voi­sin, le Conseil Général des Alpes Maritimes, certes endet­té, mais dans une bien moindre mesure. Les 4 mil­lions d’eu­ros que la Ville de Nice récu­père dans cette opé­ra­tion ne repré­sentent que 0,17 % de son endet­te­ment de 2,4 mil­liards d’eu­ros.

Le Conseil Général pré­voit de très lourds tra­vaux de réha­bi­li­ta­tion, éva­lués à 20 mil­lions d’eu­roos, 5 fois le prix d’achat.

D’où vient tout cet argent ?

Du cli­mat ! Si, si ! Du cli­mat ! Ce monu­ment his­to­rique, après réha­bi­li­ta­tion, sera des­ti­né à un obs­cur « Institut du Climat ».

Charles-Ange Ginésy, pré­sident du Conseil Général des Alpes Maritimes, décla­rait dès juin 2023 : « L’emplacement pri­vi­lé­gié de l’abbaye en bal­con sur la Méditerranée offre un cadre idéal pour abor­der les ques­tions liées au réchauf­fe­ment cli­ma­tique ». Un espace d’exposition, un « cam­pus » pour de la recherche scien­ti­fique et un endroit réser­vé à l’histoire du site sont pré­vus dans les plans pré­sen­tés. Le bâti­ment prin­ci­pal dis­pose d’une sur­face exploi­table de 700 mètres car­rés, sur trois étages, de dépen­dances atte­nantes et d’un cloître pour les méditations.

Les étu­diants en « Climat » seront éga­le­ment ten­tés par la pis­cine de la rési­dence. Mais l’ac­cès sera plus dif­fi­cile qu’au cloître.

Ainsi l’argent ne manque pas pour créer à grands frais un nou­vel « ins­ti­tut ». Il n’y a donc pas assez d’é­tu­diants en cli­ma­to­lo­gie dans nos uni­ver­si­tés. Sachant que celles-ci manquent dra­ma­ti­que­ment de moyens finan­ciers, les fomen­teurs, mais vrais boni­men­teurs, de cet « ins­ti­tut » dis­posent de moyens consi­dé­rables pour par­ve­nir à leurs fins, à savoir façon­ner l’o­pi­nion sur « le pro­blème du climat ».

Cet « ins­ti­tut« sera l’oc­ca­sion de créer des cen­taines d’emplois publics qui vien­dront alour­dir encore les effec­tifs de la fonc­tion publique en France. Là, bizar­re­ment, on trouve de l’argent qui manque tant par­tout ailleurs.